La première bande-annonce complète de la saison 6 de Rick & Morty est enfin là

La bande-annonce complète de la saison 6 de Rick et Morty vient de tomber et il a l’air absolument incroyable.

Regardez la bande-annonce complète ici:

On y voit Jerry déguisé en Morty, le retour de l’espace Beth et toutes sortes de nouvelles aventures pour l’homme le plus intelligent de l’univers et son jeune petit-fils.

En plus de cela, il semble que Rick et Summer reconstitueront Mourir dur chez Blips et Chitz pendant que Morty est coincé à jouer Roy: A Life Well Lived, où peut-être que cette fois il ne retournera pas au magasin de tapis.

Pendant ce temps, la voiture de Rick semble avoir été légèrement améliorée, même si la bande-annonce montre qu’elle a été détruite dans une explosion de feu.

La dernière fois que nous nous sommes arrêtés à la fin de la saison cinq de Rick et MortyEvil Morty avait franchi la courbe centrale finie et s’était échappé des univers infinis où Rick était l’être le plus intelligent de l’univers.

Le méchant majeur est allé dans l’autre ensemble d’univers infinis où il y a des êtres plus intelligents que Rick, tandis que Morty ordinaire a refusé la chance de le rejoindre pour échapper au génie autoritaire de Rick.

La saison 6 de Rick et Morty sera diffusée au Royaume-Uni en même temps qu’aux États-Unis. Crédit : Natation pour adultes

La saison six reprendra là où elle s’était arrêtée avec la Citadelle de Ricks détruite apparemment pour de bon cette fois et le pistolet portail de Rick étant à court de liquide.

Il a taquiné les fans avec une nouvelle saison qui, selon lui, sera « un peu plus canonique » que les entrées précédentes et « récompense vraiment les fans de la série » qui ont été attentifs dès le début.

Alors que Rick s’est retourné contre l’ennemi nautique M. Nimbus pour avoir tenté d’établir une trame de fond canonique dans l’épisode d’ouverture de la saison cinq, nous pourrions obtenir des informations plus concrètes sur le savant fou et la famille Smith cette fois-ci.

Rick et Morty sont de retour en action le mois prochain. Crédit : Natation pour adultes

Rick et Morty les fans désireux de rester debout si tard ou de se lever si tôt pourront regarder la saison six sans risquer de tomber sous le coup de spoilers sur les réseaux sociaux qui pourraient gâcher le plaisir.

Quant aux fans qui ne veulent pas se lever si tôt pour rester à l’E4, les épisodes de Rick et Morty sera également disponible en streaming sur All4 et rediffusé à la télévision le dimanche.