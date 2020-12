La première Aston Martin DB5 Goldfinger a déjà tiré ses mitrailleuses

Au final, il y aura 25 Aston Martin DB5 Goldfinger Suite, répliques de la DB5 «artillerie» que Bond… James Bond, agent secret 007, utilisé dans le film Goldfinger.

C’est en juillet dernier que nous avons réalisé l’achèvement de la première unité et maintenant, presque six mois plus tard, Aston Martin nous a laissé ce petit cadeau de Noël, avec les cinq premières unités complètes de cette version très spéciale de sa DB5.

Après tout, quelle autre Aston Martin DB5 peut prétendre avoir des mitrailleuses, des plaques d’immatriculation rotatives, un bouclier pare-balles, un distributeur de fumée et d’huile, ou même des pare-chocs qui s’étendent pour mieux percuter les ennemis de la Couronne britannique?

Il est clair que ces «gadgets» sont pour l’affichage uniquement et ne sont pas réels, mais même ainsi, ces Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation ne peuvent pas circuler sur la voie publique, car elles ne sont pas homologuées pour cela – contrairement à la très précieuse DB5 d’origine.

Ce sont des machines parfaitement fonctionnelles, étant équipées des «mêmes» six cylindres en ligne de 4,0 l, trois carburateurs et environ 290 ch de l’original, couplés à une transmission manuelle à cinq vitesses.

Le prix de cette extravagance sur roues? Un peu plus de trois millions d’euros.