La première affiche de redémarrage de Mortal Kombat révèle la date de sortie du printemps 2021 sur HBO Max

On sait enfin quand le Combat mortel le film arrive. Le producteur Todd Garner a partagé une nouvelle affiche pour le prochain redémarrage, qui révèle une date de sortie en avril 2021. Le film, comme révélé précédemment, arrivera à la fois dans les salles et sur HBO Max le même jour dans le cadre de la stratégie de sortie révolutionnaire de WarnerMedia pour son ardoise 2021.

Bande-annonce de la nouvelle année. Désolé, il a fallu si longtemps pour sortir ça. pic.twitter.com/Jku86FYKo2 – Todd Garner (@Todd_Garner) 14 décembre 2020

L’affiche comporte un logo d’aspect classique avec le Combat mortel Titre. Les cinéastes et le studio ont décidé de rester simple avec le titre et d’aller droit au but. Plus important encore, l’affiche confirme la date de sortie pour le 16 avril 2021. À l’origine, le film devait arriver en janvier mais sa sortie a été retardée en raison de l’incertitude persistante dans l’industrie. De plus, Todd Garner a promis que la première bande-annonce arriverait dans la nouvelle année. Bien que ce ne soit pas trop spécifique, cela signifie que nous pourrions avoir un aperçu de certaines images dans quelques semaines. Voici ce qu’il avait à dire.

« Bande-annonce de la nouvelle année. Désolé, il a fallu si longtemps pour sortir ça. »

Les détails du tracé pour le redémarrage restent secrets. Il sera cependant classé R et contiendra pas mal de personnages classiques des jeux vidéo. Le casting comprend Joe Taslim (Sub-Zero), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsung), Ludi Lin (Liu Kang), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jax) et Sisi Stringer (Mileena). Lewis Tan est à bord dans un rôle de premier plan mais son personnage reste un mystère. Simon McQuoid fait ses débuts en tant que réalisateur avec La conjuration et Aquaman cinéaste James Wan à bord en tant que producteur. Greg Russo a écrit le scénario. Russo a promis que le film serait sanglant et mettra en vedette des morts, qui sont un élément de base des jeux depuis le tout début.

C’est l’un des nombreux films de WarnerMedia qui obtiendra une sortie hybride sur HBO Max et dans les salles de cinéma. Wonder Woman 1984 a été annoncé comme le premier film à obtenir une telle sortie. Le studio a ensuite secoué l’industrie de manière considérable en révélant que l’ensemble de son ardoise de films 2021 ferait de même. Ceci comprend La brigade suicide, Dune, La matrice 4 et Godzilla contre Kong, entre autres. Cette décision a été durement critiquée par des chaînes de théâtre comme AMC, ainsi que par des cinéastes comme Denis Villeneuve, qui a dirigé Dune, Christopher Nolan et Judd Apatow.

Combat mortel a débuté en 1992 avec la première entrée dans la série de jeux de combat. La sortie la plus récente, Mortal Kombat 11, est sortie en 2019. Un film avait déjà été produit en 1995, représentant l’une des premières tentatives d’Hollywood pour amener un jeu vidéo sur grand écran. Il a été un succès, gagnant environ 122 millions de dollars au box-office. Une suite moins réussie intitulée Mortal Kombat: Annihilation a suivi en 1997. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails concernant le redémarrage seront disponibles. N’oubliez pas de consulter l’affiche de Twitter de Todd Garner pour toi.

Sujets: Mortal Kombat, HBO Max, Salles de cinéma, Streaming