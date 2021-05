La prédiction de 2004 du magazine sur l’apparence actuelle de la distribution des amis est bien loin

En 2004, un magazine a prédit ce que le casting de Amis ressembleraient à 20 ans plus tard, et il semblerait qu’ils avaient très, très tort.

Avec le dernier épisode de la série à succès diffusé, les fans étaient dépourvus, le cœur brisé, sanglotant des larmes salées dans leurs tasses géantes de café amer.

Et n’ayant plus rien à couvrir de l’émission elle-même, l’équipe de Star Magazine a utilisé un logiciel informatique pour deviner à quel point Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) , Matthew Perry (Chandler Bing) et David Schwimmer (Ross Geller) vieilliraient.

Mais bien que nous n’ayons pas encore atteint 2024, il semblerait qu’ils étaient encore bien lotis.

Voyons comment ils pensaient que les années allaient traiter les six copains.

Cela pourrait-il être plus faux? Crédits: Reddit

Pour Schwimmer, il dit qu’il «peut devenir gris à 57 ans, mais il ne perdra rien de son charme d’enfant».

Eh bien, avec les grosses mèches noires qu’il arborait lors de la récente spéciale, il est prudent de dire qu’ils n’ont pas tout à fait atteint la cible avec lui. 1/10.

La publication a également prédit qu’Aniston serait « plus gonflée » que dans sa jeunesse, mais aurait toujours de « beaux cheveux ». Encore une fois, c’est un grand «non». 2/10.

Cox a reçu une réimagination tout aussi sévère, bien que le magazine ait prédit qu’elle resterait élégante, ce qui est juste. 2/10.

Comme sa co-star Schwimmer, le magazine pensait que Perry deviendrait très gris et très mince sur le dessus. Et bien qu’il ait peut-être perdu une partie de son duvet, il ne ressemble en rien à ça. 2/10.

Et bien que leur description de Kudrow soit assez élogieuse, leur photo ne l’est pas. 2/10.

Et Le Blanc? Ils ont dit qu’il « resterait tout à fait un homme à femmes à 56 ans ». Et pour être juste avec eux, c’est à peu près parfait, et leur création CGI lui ressemble un peu maintenant. 7/10.

À quoi ils ressemblent vraiment. Crédit: HBO

L’article a fait le tour récemment après avoir été partagé sur Reddit.

Et les utilisateurs étaient d’accord que le logiciel informatique du Star avait fait un cauchemar.

Commentant le message, un utilisateur a déclaré: « Pourrait-il être plus mal? «

Il a vu les acteurs se remémorer le passé et recréer certaines des scènes les plus emblématiques de la série.