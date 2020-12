La précision du GPS Android « s’améliorera considérablement » dans les zones urbaines: elle prendra en compte les modèles 3D de bâtiments

La précision des généralistes dans les mobiles actuels peut être une question de centimètres si nécessaire. Bien sûr, pas dans les villes. En raison des bâtiments et de leurs interférences, il n’est pas du tout étrange que le GPS indique que nous sommes à quelques mètres d’un endroit ou sur le trottoir d’en face par exemple. Google cherche à changer cela et avec la quantité de données dont il dispose sur les villes via Google Maps et une série de techniques, il dit que la précision ira jusqu’à 75% par rapport à la situation actuelle.





Dans les zones urbaines plus denses le service GPS a la particularité de perdre une partie de sa précision. Le GPS n’a pas de contact direct avec l’appareil récepteur, de sorte que les signaux arrivent la plupart du temps par réflexions et ne sont pas directs. Résultat? la puce du smartphone se rapproche de l’endroit où elle se trouve ou suppose directement qu’elle est là où elle ne se trouve pas.

Données 3D de Google Maps et apprentissage automatique

La solution que Google propose n’est pas si nouvelle, en fait il le fait depuis un moment dans les derniers Pixels. Il s’agit de utiliser des informations sur la manière et l’emplacement des bâtiments pour comprendre comment un signal GPS est réfléchi et dites au smartphone plus précisément où il se trouve. La nouvelle version viendra sur d’autres smartphones en dehors du Pixel et promettra une amélioration de la précision allant jusqu’à 75%.

Selon Google, ce cela aidera en particulier la localisation dans les villes des applications qui nécessitent une mesure des piétons. Autrement dit, des applications telles que les transports publics, par exemple, dans lesquelles l’utilisateur doit savoir exactement où se trouve un arrêt. Il n’est pas surprenant que l’application montre un arrêt de bus du côté opposé de l’approche.

Pour mieux comprendre à quel point cette amélioration est significative, rien de mieux que l’exemple montré par l’entreprise elle-même: lors d’un tour de rue faisant le tour des deux trottoirs (jaune), le GPS amélioré marque avec beaucoup plus de précision lorsqu’il est dans chaque l’un des trottoirs utilisant le nouveau modèle (bleu) que l’ancien modèle (rouge).

Pour tous Android et dans le monde

Google indique que la nouvelle amélioration de la précision prendra la forme d’une mise à jour via les services Google Play. Ce sera à tous les téléphones Android avec Android 8 ou supérieur Et cela ne se limitera pas aux Pixels du fabricant. De même, les développeurs pourront également utiliser l’API pour améliorer la précision du GPS dans leurs applications. Tout cela au cours de cette prochaine 2021.

Désormais, pour bénéficier de cette amélioration, Google doit comprendre le modèle 3D d’une ville. Actuellement, grâce à Google Earth et Google Maps, il dispose de suffisamment de données pour des villes dans pratiquement le monde entier. Google indique que cette amélioration de la précision sera disponible à l’adresse toutes les grandes villes d’Europe, des États-Unis, du Canada, du Mexique, du Japon, de Taiwan, de l’Argentine, du Brésil, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud.

Via | Blog des développeurs Android