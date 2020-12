La pratique du yoga harmonise nos chakras

Le yoga sert à calmer notre corps et notre esprit, mais aussi à équilibrer nos chakras.

Lorsqu’un chakra n’est pas en harmonie avec les autres, nous pouvons nous sentir plus irritables, déprimés, insécurisés et même mal aimés.

En pensant à votre santé et à votre bien-être, découvrez dès maintenant quelques postures de yoga pour équilibrer vos chakras.

Muladhara

Le premier chakra est représenté par la couleur rouge, il est situé à la base de la colonne vertébrale et est le support de notre corps: il prend soin de nos glandes surrénales, os, muscles, colonne vertébrale, hanches, jambes et pieds. Lorsqu’ils sont bloqués, nous nous sentons inadéquats et mal aimés.

Pose pour l’harmoniser:

1. Tenez-vous debout, les jambes écartées d’un mètre et sentez votre colonne vertébrale s’allonger;

2. Avec le poids du corps réparti sur les deux pieds, accroupissez-vous et appuyez sur la paume de vos mains devant votre cœur, les coudes dans la zone des genoux et essayez de garder votre colonne vertébrale aussi droite que possible;

3. Inspirez et expirez lentement par l’abdomen. Tenez la pose et respirez pendant trente secondes à trois minutes;

4. Lâchez vos mains, allongez-vous sur le dos et reposez-vous pendant quelques minutes en ressentant les effets de cette pose sur votre corps.

Swadhisthana

Le deuxième chakra est symbolisé par les couleurs orange, violet ou rouge, selon les circonstances. Connu pour être le chakra du plaisir, il prend soin de tout le système reproducteur, tant pour les hommes que pour les femmes. Lorsqu’il n’est pas équilibré, il est courant de trop se charger et de se sentir émotionnellement instable et coupable.

Pose pour l’harmoniser:

1. Allongez-vous, le dos au sol. Concentrez-vous sur votre respiration et observez le mouvement de votre corps pour faire ce mouvement. Connectez-vous à l’énergie du ciel et de la terre;

2. Pliez vos genoux en les pointant vers le plafond et assurez-vous que la plante de vos pieds est fixée au sol près de vos fesses. Placez vos bras à vos côtés avec vos paumes face au sol;

3. Pour la première phase, soulevez votre colonne vertébrale en commençant par les vertèbres les plus basses tout en inspirant. Revenez à votre position d’origine, expirez et libérez tout déséquilibre en vous. Faites cela trois à vingt-six fois;

4. Pour la deuxième phase, restez en position. Inspirez, maintenez l’air dans vos poumons pendant quelques instants et expirez, en attendant également quelques instants avant d’inhaler à nouveau. Videz toujours complètement vos poumons jusqu’à ce que vous sentiez votre cage thoracique se comprimer. Répétez cet exercice de respiration au moins trois fois;

5. En conclusion, respirez profondément en vous tenant debout. Sentez l’énergie du chakra se libérer et remplir votre colonne vertébrale inférieure. Inspirez une fois de plus et, lorsque vous expirez, abaissez votre colonne vertébrale vers la vertèbre du sol par la vertèbre. Le dos au sol, tournez vos paumes vers le haut et étirez vos jambes. Restez dans cette position en inspirant et en expirant plusieurs fois, jusqu’à ce que vous sentiez votre corps sous tension.

Manipura

Le troisième chakra est symbolisé par les couleurs jaune, vert et rouge, il prend soin de notre pancréas. Responsable de notre relation à la matière et au pouvoir personnel, lorsque ce chakra est déséquilibré, la personne se sent malade, effrayée et irritée.

Pour l’harmoniser:

1. Allongez-vous sur le ventre et les orteils pointés loin de votre tête. Pliez vos coudes et appuyez vos paumes contre le sol par vos côtes;

2. Inspirez et éloignez votre corps du sol, en laissant tout votre poids corporel réparti entre vos paumes et vos pieds. Gardez vos talons alignés et vos doigts pointés, en regardant toujours le sol;

3. Pendant trente secondes (jusqu’à trois minutes), maintenez la position en inspirant et expirant profondément plusieurs fois, en visualisant votre respiration comme une lumière envahissant votre corps;

4. Pour finir, placez vos genoux sur le sol et soutenez vos fesses entre vos talons tout en plaçant vos mains le long de vos hanches avec vos paumes vers le haut. Reposez-vous dans cette position pendant le même temps que vous avez utilisé pour pratiquer cette dernière pose.

Anahata

Le chakra du cœur, il est en or vert et jaune, prend soin du thymus et est responsable de notre système cardiorespiratoire et immunitaire. Et, bien sûr, il est également lié à l’altruisme, à la compassion et à la façon dont nous exprimons nos sentiments. Lorsqu’elle est bloquée, la personne se sent déprimée, en détresse, irritée, matérialiste et avec une tachycardie.

1. Asseyez-vous sur vos talons (à genoux), la colonne vertébrale droite et faites attention à votre respiration;

2. Étendez vos bras sur vos côtés, comme si vous alliez voler. Ensuite, tournez vos paumes vers le sol et faites toucher votre majeur devant votre cœur, tous les doigts droits;

3. Fermez les yeux et concentrez votre regard sur le bout de votre nez;

4. Répétez le mantra: « Humee Hum Brahm Hum » dans votre esprit. À chaque répétition, étendez lentement vos mains du centre de votre cœur vers les côtés, en veillant à garder vos mains et vos avant-bras parallèles au sol, les paumes vers le bas. Pendant que vos mains bougent, fléchissez votre abdomen pour travailler sur votre plexus solaire et votre diaphragme;

5. Gardez vos mains et vos bras dans leur position d’origine et avec vos doigts ensemble devant vous. Détendez et détendez votre abdomen;

6. De trois à onze minutes, continuez à répéter les étapes 4 et 5;

7. Enfin, pendant que vos mains sont au centre de votre poitrine, inspirez profondément. Retenez votre souffle (cinq à quinze secondes), expirez et posez vos mains sur vos cuisses. Asseyez-vous pendant un moment et, les yeux fermés, connectez-vous au prana qui coule de votre cœur à tout votre corps.

Vishuddha

Le chakra de la gorge, bleu, lilas, rose ou blanc argenté, est responsable de notre communication et de la mise en œuvre de nos projets. Physiquement, il prend soin de notre thyroïde, de notre gorge et de nos voies respiratoires. Lorsqu’elle est déséquilibrée, nous pouvons éprouver des difficultés à nous exprimer et à trouver notre vérité intérieure. De plus, il est courant de ressentir des maux de dents, de la gorge, de l’herpès ou un dysfonctionnement de la thyroïde.

1. À genoux, les cuisses perpendiculaires au sol et les jambes écartées à la largeur des hanches, détendez vos tibias et le dessus de vos pieds tout en plaçant vos paumes sur la zone juste au-dessus de vos hanches;

2. Inspirez et élevez votre cœur. Prenez une profonde inspiration, continuez à déplacer lentement vos hanches vers l’avant et faites attention à votre gorge pendant que vous soulevez votre menton et inclinez votre tête en arrière;

3. Abaissez soigneusement la tête en arrière dans une position confortable et abaissez vos mains jusqu’à vos chevilles;

4. Concentrez-vous sur la relaxation de votre gorge. Chaque fois que vous expirez l’air, faites vibrer le son «hummm» à haute voix tout en maintenant la position (de une à trois minutes);

5. Enfin, inspirez et retenez votre souffle pendant quelques instants. Lorsque vous expirez, levez lentement la tête et abaissez progressivement vos hanches jusqu’à ce que vous vous asseyiez sur vos talons. Ensuite, restez dans la position qui vous convient le mieux et concentrez-vous sur le flux de votre respiration.

Ajna

Le chakra frontal est symbolisé par la couleur indigo, blanc bleuté, jaune ou verdâtre, il est responsable de la santé de la glande pituitaire, des yeux et du nez. Maîtriser nos idées, notre logique, notre raisonnement, notre observation, notre intuition et notre apprentissage. Lorsqu’il est bloqué, il est courant de se sentir très rationnel, cynique et fermé d’esprit.

1. Agenouillez-vous et, la colonne vertébrale droite, asseyez-vous sur vos talons, en vous concentrant sur votre respiration et le flux de prana dans votre corps;

2. Écartez vos genoux et penchez-vous lentement vers l’avant jusqu’à ce que votre nombril et vos bras touchent le sol devant vous. Avec votre colonne vertébrale allongée, soutenez également votre front sur le sol;

3. Étendez vos bras et rapprochez vos paumes. Respirez longtemps et profondément en visualisant la lumière autour de vous. Restez dans cet état pendant trois à onze minutes;

4. Enfin, placez vos paumes sur le sol pour vous soutenir lorsque vous êtes debout, en commençant par le bas de la colonne vertébrale. Levez-vous lentement, jusqu’à ce que votre tête soit droite. Enfin, reposez-vous dans une position confortable pour vous.

Sahasrara

Le chakra de la couronne est de couleur violette, blanche ou dorée, il prend soin de notre cerveau, de la production de sérotonine et des fonctions mentales. Lorsqu’elle est bloquée, nous nous retrouvons avec notre souffrance intérieure et pensons que nous ne pouvons être heureux qu’à travers le monde extérieur.

1. Profitant et ressentant la lumière dans votre souffle, asseyez-vous sur vos talons et la colonne vertébrale droite;

2. Mettez vos mains ensemble en forme de bol et avec vos paumes tournées vers le ciel, devant votre cœur;

3. Ressentez l’énergie qui vous entoure et visualisez l’univers qui vous en offre un morceau, en utilisant vos mains comme réceptacle pour recevoir cette lumière;

4. Fermez les yeux et concentrez-vous sur le bout de votre nez. Lorsque vous vous sentez engagé dans la méditation, vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer sur votre troisième œil;

5. Inspirez et expirez profondément, sentez les énergies de l’univers envahir tout votre être;

6. Continuez dans cette pose pendant au moins trois minutes, recevant tout l’amour, la joie et les bénédictions que l’univers doit vous donner. Enfin, abaissez vos bras, posez vos mains sur vos cuisses et reprenez la position d’origine. Ouvrez les yeux, ressentez cette bonne énergie, souriez et remerciez.

Voici quelques poses pour vous aider à harmoniser et à travailler l’énergie de vos chakras à travers le yoga! Allez pour la séance et dites-nous les bienfaits que vous avez ressentis après cette pratique!