La poussière de Mars balaie le système solaire interne, laissant une faible lueur dans le ciel nocturne: étude

12 mars 2021 10:03:51 IST

Une équipe de chercheurs qui a passé au peigne fin certaines découvertes du vaisseau spatial Juno de la NASA a découvert que Mars pourrait être la raison de la faible lueur blanche diffuse et à peu près triangulaire dans le ciel nocturne. Connue sous le nom de « lumière zodiacale », cette lueur semble s’étendre de la direction du Soleil, le long le zodiaque. Les chercheurs savent que la lumière du soleil diffusée par la poussière interplanétaire est à l’origine de ce phénomène. Cependant, on croyait auparavant que la réflexion dans le ciel nocturne avait été causée par les particules de poussière introduites dans le système solaire par les astéroïdes et les familles de comètes. Les nouvelles découvertes affirment que les particules de poussière proviennent en fait de notre proche voisin Mars.

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a discuté des résultats de cette étude dans un article de blog le mercredi 10 mars. L’équipe Juno a retracé un instrument sur le vaisseau spatial qui a détecté des particules de poussière le frappant lors d’une étape de son voyage depuis Jupiter depuis la Terre.

John Leif Jørgensen, auteur principal de l’étude, a déclaré qu’il n’avait jamais pensé qu’ils chercheraient de la poussière interplanétaire. En fait, le professeur de l’Université technique du Danemark avait conçu des trackers quatre étoiles et programmé l’une des caméras de Juno pour signaler des modèles qui se répètent sur plusieurs images consécutives. Jørgensen a programmé le logiciel de la caméra en espérant capturer un astéroïde qui n’a pas encore été découvert. Au lieu de cela, la caméra a commencé à envoyer plusieurs images de stries apparaissant et disparaissant de la vue.

L’équipe Juno a d’abord soupçonné (et craint) une fuite de carburant sur le vaisseau spatial, la caméra capturant des images qui donnaient l’impression que quelqu’un « secouait une nappe poussiéreuse par la fenêtre ».

Ce n’est que lorsque l’équipe a calculé la taille et la vitesse des objets striant les images de Juno qu’elle a réalisé que les grains de poussière avaient été écrasés dans Juno à une vitesse de 16 000 kilomètres par heure. Il avait découpé des morceaux submillimétriques du vaisseau spatial des énormes panneaux solaires de Juno, qui se sont transformés en le plus grand détecteur de poussière involontaire pour le phénomène cosmique.

Les débris suivis par l’équipe montrent également des signes d’impact de poussière interplanétaire, selon le communiqué de la NASA. Selon un Ciel de la terre rapport, l’impact montre que les particules de poussière se trouvent dans une bande circulaire autour du soleil. L’orbite terrestre étant elliptique, les chercheurs ont proposé que la poussière provienne de Mars. Cependant, les scientifiques doivent encore découvrir pourquoi la gravité de Mars n’est pas suffisante pour retenir ces particules de poussière à la surface.

Les résultats de cet article ont été publiés pour la première fois dans le Journal of Geophysical Research: Planètes en novembre 2020 et a fait l’objet d’un examen par les pairs le 9 mars 2021.

