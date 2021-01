La post-pandémie sera passée et la débauche

En 2024, nous pouvons enfin entrer dans une ère post-pandémique, déclare Nicholas Christakis, sociologue, médecin et professeur de sciences sociales et naturelles à l’Université de Yale, aux États-Unis.

Dans son nouveau livre, Apollo’s Arrow: the Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live («The Arrow of Apollo: the Profound and Lasting Impact of the Coronavirus on the Way We Live», en traduction gratuite), il analyse les effets de pandémie dans la société d’un point de vue historique et examine ce qui pourrait arriver dans les années à venir.

Considéré par le magazine Time comme l’une des 100 personnes les plus influentes au monde et par le magazine Foreign Policy comme l’un des 100 meilleurs penseurs mondiaux, Christakis est une voix respectée dans le milieu universitaire. Pour cette raison, leurs attentes concernant les changements sociaux et l’avenir de l’humanité génèrent généralement des répercussions.

Déçu par la manière dont la Maison Blanche a géré la pandémie, le chercheur dit espérer que les vaccins aideront les États-Unis à sortir de la crise – mais souligne que l’immunité collective (collective ou collective) ne sera pas atteinte à court terme. .

Pour lui, après avoir fait face à l’impact biologique de la pandémie en 2021, l’humanité devra faire face aux conséquences sociales, psychologiques et économiques du virus pendant une période beaucoup plus longue avant qu’il n’entre effectivement dans ce qui peut être considéré comme une ère post-pandémique.

«Si vous regardez ce qui s’est passé au cours des 2 000 dernières années, lorsque les pandémies sont terminées, il y a une fête. Nous verrons probablement quelque chose de similaire au XXIe siècle. »

Lisez des extraits de l’entretien:

Avec le développement de différents vaccins pour arrêter l’expansion du covid-19, sommes-nous confrontés au début de la fin de la pandémie?

Les choses vont rester mauvaises pendant un certain temps. Nous avons inventé un vaccin, ce qui est quelque chose de miraculeux, car nous sommes la première génération d’humains capables de créer, en temps réel, une réponse.

Cela ne s’était jamais produit dans l’histoire. En seulement 10 mois, nous avons réussi à obtenir un vaccin. Pourtant, il est encore nécessaire de produire des centaines de millions de doses, de les distribuer et, surtout, de convaincre les gens de se faire vacciner.

Au moins la moitié de la population doit être vaccinée (pour que les effets bénéfiques du vaccin se concrétisent), et cela prendra au moins un an, cela n’arrivera pas plus vite. Pendant ce temps, le virus continue de se propager.

Nous allons donc vivre de cette manière étrange comme nous l’avons vécu, avec des masques et des restrictions au moins jusqu’à la fin de 2021.

Ensuite, nous obtiendrons l’immunité de groupe, soit de manière naturelle, parce que le virus a infecté suffisamment de personnes pour cela – à un coût humain énorme – ou parce que de nombreuses personnes ont été vaccinées.

Ce n’est que la première partie du processus. Et alors?

Ensuite, nous devons nous remettre des impacts sociaux, psychologiques et économiques. Des millions de personnes sont au chômage ou ont dû conclure leur marché. De nombreux enfants ont arrêté leurs études. Et beaucoup de gens seront en deuil. Surmonter tous ces problèmes ne sera pas rapide.

Est-ce une dynamique similaire à celle des autres pandémies?

Si nous regardons l’histoire des pandémies, remontant à des milliers d’années, cela prendra du temps. Je pense qu’au stade actuel où la pandémie va s’étendre au moins jusqu’à la fin de 2021, il y aura alors une période intermédiaire et, vers 2024, nous entrerons dans la post-pandémie. Je ne pense pas que nous soyons au début de la fin de cette pandémie. Je crois que nous sommes à la fin du début.

Et quelles leçons pouvons-nous tirer des autres pandémies que nous avons vécues à travers l’histoire?

Il y a beaucoup de. Le premier est de reconnaître que la façon dont nous vivons aujourd’hui semble contre nature, comme si nous vivions à une époque étrange et inconnue. Mais les pandémies ne sont pas nouvelles pour notre espèce, elles ne sont nouvelles que pour nous. Nous pensons que c’est fou, sauvage de vivre ces temps. Mais ce n’est pas.

Ce qui se passe, c’est que nous sommes vivants à un moment où il y a un événement qui se produit une fois tous les 100 ans. Il est important de ne pas perdre de vue.

Une autre chose est que, bien que le virus soit vraiment dangereux, puisqu’il tue environ 1% de la population infectée, il n’est pas pire que d’autres. Cela pourrait tuer 10%, 30% des personnes infectées.

Nous pourrions être confrontés à une peste bubonique dans le monde, car il n’y a aucune raison spécifique pour laquelle un virus ne tue que 1%. Dans le film Contagion, par exemple, le virus tue une personne sur trois. Nous pourrions être dans ce scénario, mais nous ne le sommes pas.

Pourtant, je suis en colère contre la Maison Blanche, car moi et d’autres experts travaillant sur ces questions savions que le virus deviendrait un problème sérieux d’ici la fin du mois de janvier (2020).

Et nous savons que le président Trump en a été informé il y a environ un an et n’a pris aucune mesure. Le pays doit avoir été prêt à faire un sacrifice partagé au nom de la santé publique.

Ils ont dû nous dire qu’il se passait quelque chose de grave, que notre monde avait changé, qu’il y avait un nouveau pathogène dangereux. C’est quelque chose qui se produit tous les quelques siècles et nous devons être mûrs pour y faire face.

Nous ne sommes pas des enfants pour prétendre que cela ne se produit pas. Nous n’aurions pas dû choisir le négationnisme, comme l’a fait le président. Nous ne pouvons pas mentir sur le virus, nous ne pouvons pas blâmer les autres.

En fait, blâmer les autres est typique des pandémies. À l’époque des ravageurs à l’époque médiévale, par exemple, ils blâmaient les Juifs; lorsque le VIH est apparu, les «coupables» étaient des homosexuels.

Il y a toujours eu une tentation de blâmer quelqu’un. C’est stupide, c’est juste un virus qui nous affecte.

L’une des leçons fondamentales des pandémies dans l’histoire est qu’il s’agit d’une expérience humaine essentielle, qui se produit rarement, mais qui demande de la maturité pour y faire face. Nous ne pouvons pas fantasmer sur ce qui ne se passe pas.

Quels sont les schémas les plus répétés pendant les pandémies, d’après ce que vous avez observé dans vos recherches?

Les virus ne sont pas seulement un phénomène biologique, mais un phénomène social.

Tout ce que nous avons vu dans cette pandémie, comme la mort d’agents de santé, s’est déjà produit. Lors de la peste d’Athènes en 430 avant JC, par exemple, ce sont les médecins qui sont morts. Lors de la peste bubonique de 1347, des infirmières, des religieuses catholiques qui s’occupaient des malades, moururent, comme elles le font actuellement.

Un autre schéma qui se répète et que j’ai déjà mentionné est de blâmer les autres pour les épidémies. Les Grecs, par exemple, pensaient que c’était la faute des Spartiates.

Le déni, les mensonges, les superstitions, ont toujours été présents. Tout comme la désinformation. Toutes ces idées stupides qui ont circulé, comme l’injection de désinfectant (contre le coronavirus), ou que le virus est le résultat d’une conspiration.

Une autre caractéristique des pandémies est la douleur. Les gens perdent des membres de leur famille, perdent leur gagne-pain, perdent leur style de vie. Ce sont des moments de douleur.

Il y a aussi une dimension existentielle. Lorsqu’il y a une pandémie, les gens cherchent un sens à leur vie, réfléchissent davantage à la signification morale de leur vie.

Lorsque George Floyd a été assassiné, les gens se sont mis à réfléchir. Leur vie était en quelque sorte suspendue à cause du virus. C’est comme aller à l’église, cela vous met dans une humeur plus contemplative.

Je pense que nous avons vu cela pendant les manifestations car il y avait un lien plus profond avec notre propre existence.

Pour l’avenir, à quoi ressemblera cette période post-pandémique?

Lorsque nous obtenons une immunité de groupe, même si le virus circule parmi nous, sa puissance sera moindre. Viendra ensuite la période intermédiaire, lorsque l’impact biologique de la pandémie sera derrière nous, mais où nous devrons encore faire face à l’impact économique et social. Vers 2024, nous entrerons dans une période post-pandémique.

En période de pandémie, les gens se tournent généralement davantage vers la religion, économisent de l’argent, sont pris par l’aversion au risque, ont moins d’interactions sociales et restent plus à la maison.

Mais dans l’après-pandémie, tout cela sera laissé pour compte, comme cela s’est produit avec les folles années 20 du siècle dernier. Les gens recherchent inexorablement plus d’interaction sociale. Ils vont aux boîtes de nuit, aux restaurants, aux événements politiques, aux événements sportifs.

La religion diminuera, il y aura une plus grande tolérance au risque et les gens dépenseront ce qu’ils ne pourraient pas dépenser. Après la pandémie, une période de débauche sexuelle et de dépenses effrénées peut venir.

Si vous regardez ce qui s’est passé au cours des 2 000 dernières années, lorsque les pandémies sont terminées, il y a un parti. Nous verrons probablement quelque chose de similaire au XXIe siècle.