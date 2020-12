La position du soleil et des ombres suffisent à géolocaliser l’endroit où une photo a été prise

La lumière est tout en photographie. Et grâce à cela, nous pouvons également savoir exactement où une photo a été prise. C’est ce qui peut être réalisé grâce à SunCalc, un outil simple qui permet analyser la position des ombres et du soleil à toute heure et date. Informations qui en plus d’établir une chronologie, servent également à géolocaliser.

Avec SunCalc, il est possible de choisir une date et un lieu précis et de savoir quelle était la position du soleil à ce moment-là. Une fois le point choisi, l’algorithme de l’application est capable de déterminer l’ombre que les objets auraient à une certaine hauteur. En suivant le processus inverse, il est possible de déterminer quand l’image a été faite, comme le travail d’enquête de Nick Waters de Bellingcat avec l’exécution de deux hommes arméniens.

Géolocalisation des stories Instagram avec SunCalc

Maintenant, à partir de la même plate-forme Bellingcat, ils soulignent que SunCalc est utile non seulement pour connaître le moment, mais aussi la position. Réussir à le découvrir la direction dans laquelle la caméra pointe dans un cadre particulier. Ils ont mis l’exemple d’une histoire Instagram aléatoire, donnée pour l’occasion. Les données dont ils disposent sont une voix portugaise, l’heure de publication et les lignes du soleil. En supposant que la mer soit visible, ils choisissent Lisbonne comme option possible et mettent les données dans SunCalc.

Le résultat correspond. Le soleil était sur le point de se coucher et il est établi que l’histoire a été enregistrée depuis un appartement à côté d’une avenue, un parking et un rond-point allongé. D’autres données à prendre en compte sont la position de l’eau.

Sur la base de quelques hypothèses, ils peuvent restreindre la zone et expliquer qu’ils sont capables de trouver la géolocalisation en 5 à 10 minutes, sans utiliser aucun type de métadonnées. Simplement avec les détails de l’image elle-même et les indications obtenues via SunCalc et la position du soleil.

Un petit exercice de recherche qui montre comment la géolocalisation n’est pas toujours basée sur des données extraites de la localisation mobile et est parfois aussi «simple» que d’interpréter correctement la lumière dans l’image et d’obtenir des indices grâce à des outils tels que SunCalc.

Via | Bellingcat