La porte-parole de la Maison Blanche, Psaki, ridiculise la question sur les plans de la Force spatiale, suggère que Biden n’y a pas pensé

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a semblé stupéfaite lorsqu’un journaliste a posé des questions sur les projets du président Joe Biden pour la Force spatiale et a assimilé l’importance de la nouvelle branche militaire à un travail de peinture pour Air Force One.

Lorsqu’on lui a demandé lors de la conférence de presse de mardi à la Maison Blanche si Biden avait pris la décision de conserver la Force spatiale ou de changer sa portée, Psaki a déclaré avec un sourire: « Wow, Space Force, c’est l’avion d’aujourd’hui, » apparemment comparant la question à une question du 22 janvier sur les plans du président pour la palette de couleurs d’Air Force One. Pour mémoire, la réponse de l’avion était que Biden « N’a pas passé un moment » en pensant au travail de peinture de son avion présidentiel.

Psaki a accepté de demander une réponse au contact de la Force spatiale de la Maison Blanche, bien qu’elle ait ajouté: « Je ne sais pas qui c’est. » Il n’était pas clair non plus pourquoi un contact de la Force spatiale aurait de meilleures informations que l’attaché de presse de la Maison Blanche sur les décisions que Biden aurait pu prendre concernant la branche militaire.

L’ancien président Donald Trump a vanté la création en décembre 2019 de la Force spatiale, la sixième branche de l’armée américaine, comme l’une de ses principales réalisations. La force a été créée en grande partie pour protéger les actifs stratégiques américains dans l’espace, tels que les satellites, de la Russie et de la Chine, mais Trump a également vanté le développement «Certaines des armes les plus incroyables que l’on ait jamais vues» et a dit que la nouvelle succursale serait importante «D’un point de vue défensif, d’un point de vue offensif, de tous les points de vue.»

Biden n’a pas commenté publiquement son point de vue sur la Force spatiale et le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, n’a pas fait preuve d’engagement.

Le journaliste de Bloomberg News Josh Wingrove, le journaliste qui a posé la question de la Force spatiale, a été frustré par la réponse de Psaki. «Elle s’est moquée de la question selon laquelle une branche entière de l’armée est« l’avion d’aujourd’hui »,» il a dit.

Le correspondant du Washington Post, Seung Min Kim, a défendu Wingrove contre les moqueries sur la question. « La Force spatiale est une branche réelle de l’armée, donc les questions sur son statut / avenir sont tout à fait légitimes », dit-elle.

Les actions prioritaires de Biden dans les premiers jours de sa présidence ont inclus le renvoi de troupes en Syrie, interdisant l’utilisation du terme «Virus de la Chine» en référence à Covid-19, mettant fin à l’interdiction de Trump de l’enrôlement de troupes transgenres dans l’armée et rétablissant la formation critique à la théorie raciale dans les agences fédérales.

Le représentant américain Mike Rogers (R-Alabama) a demandé à Psaki de s’excuser pour elle « honteux » réponse à la question de la Force spatiale. «Il est inquiétant de voir l’attaché de presse de l’administration Biden diminuer de manière flagrante une branche entière de notre armée comme le coup de poing d’une blague, ce que je suis sûr que la Chine trouverait drôle,» Dit Rogers.

