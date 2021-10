La porte de la mort de l’aventure d’action hautement cotée arrive sur PS5, PS4 en novembre

Abonnez-vous à Push Square sur

Death’s Door, le titre d’action-aventure très apprécié qui est sorti sur Xbox et PC plus tôt cette année, fait le saut sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le mois prochain. Il arrive le 23 novembre, et si vous pré-commandez, vous obtenez une copie bonus de Titan Souls – le jeu précédent du développeur Acid Nerve.

Pour récapituler, Death’s Door a été acclamé presque universellement lors de son premier lancement cet été. C’est une aventure au rythme rapide et bien conçue, remplie d’explorations intéressantes et de combats fluides.

Allez-vous dessiner votre lame pour Death’s Door ? Donnez-nous un coup dans la section commentaires ci-dessous.