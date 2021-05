La population de grands requins blancs au large des côtes californiennes augmente

La population de grands requins blancs au large des côtes du nord de la Californie est en bonne santé et en croissance, selon une nouvelle étude.

Une enquête sur les grands blancs (Carcharodon carcharias) au large de la côte nord trouve une population adulte stable et une légère augmentation du nombre de requins subadultes, totalisant 300 individus. Les chercheurs ont utilisé un leurre de phoque pour attirer les principaux prédateurs vers leurs bateaux afin qu’ils puissent photographier et compter les requins.

Les résultats sont excellents pour la région.

En rapport: 10 fois les requins ont fait tomber nos mâchoires

«Des populations solides de grands prédateurs sont essentielles à la santé de notre écosystème marin côtier», a déclaré Taylor Chapple, co-auteur de l’étude, écologiste marin à l’Oregon State University. dit dans un communiqué . « Nos découvertes ne sont donc pas seulement une bonne nouvelle pour les requins blancs, mais aussi pour les eaux riches juste au large de nos côtes ici. »

Les grands requins blancs se trouvent dans les eaux côtières du monde entier. Ils sont menacés de surpêche, selon le Fonds mondial pour la nature , et leur population mondiale est en déclin.

Sur la côte Pacifique, cependant, les requins semblent bien se porter. Chapple et son équipe ont initialement publié une estimation de la population de requins au large du nord et du centre de la Californie en 2011. La nouvelle recherche met à jour l’estimation précédente avec des observations à plus long terme. Les requins trouvés dans la région ne restent pas au même endroit: ils passent la moitié de l’année dans le nord-est du Pacifique, entre Baja, le Mexique et Hawaï, puis ils passent l’autre moitié de l’année plus près du rivage, allant aussi loin au nord que Washington. et aussi loin au sud que le Mexique. Les populations les plus importantes se trouvent près de l’île de Guadalupe au large du Mexique et dans le courant de Californie au large du nord de la Californie. Ce courant s’étend de la baie de Monterey au sud à la baie de Bodega au nord de San Francisco.

De 2011 à 2018, Chapple et ses collègues ont effectué des observations en bateau sur trois sites près de Southeast Farallon Island, Año Nuevo Island et Tomales Point au large de la côte californienne. Ils ont collecté plus de 1500 photographies ainsi que des séquences vidéo sous-marines de grands requins blancs, en utilisant les nageoires dorsales pour identifier les requins individuellement et obtenir un décompte plus précis.

« Chaque requin blanc a une nageoire dorsale unique. C’est comme une empreinte digitale ou un code à barres », a déclaré Chapple.

Cette identification individuelle a également permis aux chercheurs de suivre des requins mâles et femelles sur une longue période. Bien que les chiffres de la population globale semblent élevés, les chercheurs étaient légèrement inquiets de constater que la grande population blanche des femmes adultes n’était que d’environ 60 ans.

« Cela souligne la nécessité d’une surveillance continue des requins blancs, car il y a relativement peu de femelles reproductrices actives fournissant à la population des requins supplémentaires », a déclaré le co-auteur de l’étude Paul Kanive, doctorant en écologie à la Montana State University.

Une grande partie de la reproduction des grands requins blancs est mystérieuse, mais les scientifiques pensent que la période de gestation est d’environ 12 mois et que les femelles donnent généralement naissance à entre deux et 10 petits à la fois.

La croissance possible de la population pourrait être le résultat de fluctuations naturelles, ou cela pourrait indiquer que les protections contre les requins dans la région fonctionnent, ont écrit les chercheurs dans le numéro de mai de la revue. Conservation biologique . En particulier, les restrictions sur les filets maillants – des filets de pêche laissés dans l’eau pour emmêler les poissons – pourraient améliorer le taux de survie des jeunes requins. Il faudrait faire plus pour protéger les requins blancs tout au long de leur parcours migratoire, a déclaré Chapple.

« Nous pouvons fournir autant de protection que possible pendant qu’ils sont dans les eaux côtières, mais ces requins sont des animaux grands migrateurs », a-t-il déclaré. « Il faudra une coopération internationale, un accord et une application pour les protéger. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.