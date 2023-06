La pop star Tiffany impliquée dans un effrayant accident

La pop star Tiffany dit qu’elle se sent « extrêmement chanceuse » après avoir été impliquée dans un terrifiant accident de voiture à Nashville, Tennessee, la semaine dernière.

« Le 25 mai, Tiffany conduisait sur (l’Interstate) 65 lorsqu’un pneu de camion a traversé l’autoroute, a heurté sa voiture et s’est retrouvé coincé sous le côté conducteur », a déclaré un représentant du chanteur à « Entertainment Tonight ».

« La transmission est déchirée. Il y a des dommages à l’avant et les panneaux latéraux de la voiture ont été complètement arrachés », a ajouté le représentant.

Tiffany, vue ici en septembre 2019, a remercié les fans « pour l’inquiétude et l’amour » après avoir été impliquée dans un accident de voiture. Harmonie Gerber / Getty Images

Tiffany, dont le nom complet est Tiffany Darwish, a déclaré à « ET » qu’elle se sent « extrêmement chanceuse et reconnaissante car un accident majeur aurait pu se produire ».

La chanteuse de 51 ans a exprimé sa gratitude pour sa sécurité sur Instagram. « Remerciant les anges ci-dessus … et merci à tous ceux qui m’ont tendu la main après mon accident de voiture », a-t-elle écrit le 1er juin.

« Je me sens bien, pas de complications… J’espère qu’ils pourront réparer ma voiture », a-t-elle poursuivi avant de dire aux fans : « Soyez prudents les gars, et merci encore pour votre inquiétude et votre amour. »

Un porte-parole du département de police métropolitain de Nashville a déclaré à 45secondes.fr.com que le département ne publie généralement pas de déclarations sur les accidents de la circulation qui n’impliquent pas de décès.

Tiffany est surtout connue pour les deux succès n ° 1 qu’elle a marqués à l’adolescence dans les années 1980: « I Think We’re Alone Now » (enregistré à l’origine par Tommy James and the Shondells) et la ballade « Could’ve Been ». La chanteuse a également connu le succès avec une reprise de « I Saw Her Standing There » des Beatles dans laquelle elle a retravaillé la chanson pour parler d’un amour masculin.

Elle est ensuite apparue dans plusieurs émissions de télé-réalité, dont « Celebrity Fit Club » et « Celebrity Wife Swap », et a fait une apparition en 2008 dans la sitcom « How I Met Your Mother ».

Tiffany s’est associée à son compatriote idole des années 80, Debbie Gibson, pour co-vedette dans le film original Syfy de 2011 « Mega Python contre Gatoroid ».

Elle a sorti son dernier album studio, « Shadows », en novembre 2022.