La pop star Shakira sera poursuivie, des mesures seront prises dans cette affaire

Un juge espagnol enquêtant sur l’évasion fiscale présumée de la chanteuse colombienne Shakira a recommandé qu’elle soit jugée. L’enquête a conclu que l’action serait prise comme preuve que la pop star n’avait pas respecté son engagement de payer des impôts dans le pays.

Une enquête de 3 ans a trouvé des preuves

Le juge Marco Juberias a déclaré dans son ordonnance : « Son enquête de trois ans a révélé qu’il y avait suffisamment de preuves pour poursuivre Shakira dans cette affaire. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

« Nous avons payé des impôts en souffrance »

Les plaignants allèguent en décembre 2019 que la chanteuse n’a pas payé 0,4 à 16,4 millions d’impôts en Espagne entre 2012 et 2014. Malgré sa résidence au Panama, elle vivait en Espagne pendant cette période. Shakira, 44 ans, avait témoigné en juin 2019 qu’elle n’avait commis aucun acte répréhensible. L’équipe de relations publiques de Shakira a déclaré qu’elle avait payé le montant après que le bureau des impôts l’a informée des arriérés.

Des sanctions peuvent être imposées, des sanctions sont également possibles

On dit que Shakira pourrait être condamnée à une amende si elle est reconnue coupable d’évasion fiscale. De plus, elle devra peut-être passer un certain temps en prison. Cependant, les juges peuvent d’abord commuer la peine en moins de deux ans de prison. Donc rien ne peut être dit clairement maintenant.