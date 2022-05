La pop star Lizzo a un documentaire en direction de HBO Max

La pop star « Good As Hell » Lizzo va faire l’objet de son propre documentaire directement sur HBO Max cet automne. Le documentaire actuellement sans titre est destiné à explorer les humbles débuts de la chanteuse, auteur-compositeur, rappeur, flûtiste et acteur et à suivre l’ascension de la star avec un regard intime sur les moments qui ont façonné son ascension durement gagnée vers le succès, la célébrité, l’amour, et la célébrité internationale.

« En grandissant, je n’aurais jamais imaginé que je pourrais vivre toutes les choses que j’ai accomplies dans ma vie, et je ne fais que commencer. Je suis tellement excité de pouvoir partager et revivre mon voyage avec mes fans et HBO Max. De « Cuz I Love You » à ma tournée mondiale dramatique, en passant par la perte et le gain d’amour, et la création de mon nouvel album « Special », vous pouvez tous voir la quantité de temps, de patience, de sang, de sueur et de larmes qu’il a fallu Il faut dix ans pour devenir un « succès du jour au lendemain » et j’espère pouvoir inspirer d’autres jeunes créatifs à continuer », a déclaré Lizzo.

Le documentaire est réalisé par Doug Pray, le producteur exécutif de HBO’s Les défiants et le directeur de Seattle grunge doc Engouement! Pray produira également le film aux côtés de sa partenaire de production Stephanie Meurer. Les autres producteurs du film incluent Nicole Rocklin, Ryan Kroft, Kevin Weaver, Kevin Beisler et Lizzo elle-même. Elle est la productrice exécutive du film par le biais de sa société de production Lizzobangers.

Les autres producteurs exécutifs du film sont Charlie Cohen, Craig Kallman, Julie Greenwald et Len Blavatnik, qui travaillent pour Atlantic Films/Warner Music Entertainment. La production exécutive pour Live Nation Productions est Chad Wasser, Lesley Olenik, Omar Al-Joulani et Michael Rapino, tandis que la production exécutive pour Diamond Docs est Mark Monroe.

« À propos de putain de temps »

Le film est en préparation depuis longtemps, avec Deadline taquinant la série en décembre 2020. Lizzo elle-même a annoncé le projet à Warner Bros. Discovery Upfront à New York. La deuxième apparition de Lizzo aux Upfronts, après être apparue à l’événement YouTube plus tôt dans la semaine, après avoir également animé SNL.

« Avoir la chance de travailler avec quelqu’un que nous admirons et adorons depuis si longtemps est un rêve devenu réalité. Le formidable talent de Lizzo a diverti et inspiré des millions de personnes, et nous sommes ravis de l’aider à partager son incroyable parcours », a déclaré Sarah Aubrey, responsable de Contenu original sur HBO Max.

Le documentaire sans titre n’est qu’une des nombreuses choses que les fans de Lizzo ont eues à l’horizon pour 2022. Elle devrait également sortir Spécial le 15 juillet et partira également en tournée nord-américaine afin de soutenir l’album à partir du 23 septembre. Même avant cela, il y avait la série Amazon Prime Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls dont la première a eu lieu le 25 mars.