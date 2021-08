La pop star afghane Aryana Sayeed dit qu’elle « était sans espoir » avant de fuir les talibans

THE MANDALORIAN WITH JET PACK / STAR WARS THE MANDALORIAN / FIGURINE FUNKO POP / EXCLUSIVE SPECIAL EDITION

The Mandalorian, de son vrai nom Din Djarin, est le personnage principal de la série Star Wars The Mandalorian. Ce chasseur de primes à la réputation excellente voit sa vie changer quand il décide de protéger le jeune enfant qu'il était censé livrer à son client. Funko l'a ici représenté l'un des moments où il utilise son jet pack pour échapper à ses poursuivants. La figurine repose alors sur un socle créé par la fumée du jet pack. Une figurine très cool pour ce personnage qui l'est tout autant.