La pop des années 80 et le heavy metal contribuent à réduire l’anxiété

La musique est sans aucun doute l’un des éléments artistiques les plus importants de notre vie quotidienne, servant pour beaucoup de distracteur de nos problèmes ou simplement de moyen de distraction et de divertissement passager.

Selon une nouvelle étude, il serait révélé que, en cas de recherche de réduction de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle ou simplement à la recherche d’un moyen simple de faire face à l’anxiété, il serait préférable de se tourner vers la musique pop des années 80 ou , si vous cherchez quelque chose de plus agressif, le Heavy métal.

Une étude a été récemment menée par Vera Clinic, une société d’origine turque dont la spécialisation est la restauration capillaire. Ceci dans une tentative de découvrir une relation entre la musique, le stress, l’âge et la perte de cheveux.

L’étude a été réalisée avec un total de 1 540 volontaires, âgés de 18 à 65 ans. Ils auraient écouté une série de listes de lecture Spotify tout en effectuant des tests non verbaux conçus pour produire certains niveaux de stress.

Les résultats montreraient que la liste de la bande originale de l’émission de télévision britannique « C’est un peché», Qui contient principalement des tubes pop des années 80, était la meilleure option pour réduire le stress, car chez la plupart des participants, il réduisait la fréquence cardiaque de 36%, tandis que 96% avaient une réduction de leur tension artérielle.

Une liste intitulée « Classiques du heavy metal«A entraîné une réduction moyenne de 18% de la fréquence cardiaque, tandis que 89% des participants avaient une diminution de la pression artérielle.

L’étude aiderait également à déterminer quel genre musical est le moins utile pour se détendre: la techno. Ceux qui l’ont écouté pendant les tests ont eu une augmentation de leur fréquence cardiaque, 78% ayant une augmentation de leur tension artérielle.

« Les tubes pop des années 80 pourraient susciter une nostalgie positive pour de nombreuses personnes, et leur rythme vif et leurs sons de fête peuvent induire la libération d’endorphines et de sérotonine dans le cerveau, ce qui augmente les sentiments de bonheur et de calme », ​​a conclu le médecin. . Ömer Avlanmış.