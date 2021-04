La pollution réduit-elle votre pénis et rend les hommes stériles? Ce que montre l’étude

Si vous n’étiez pas déjà dérangé par les incidences innombrables du changement climatique, votre pénis qui rétrécit induit par la pollution pourrait être le réveil dont vous avez besoin.

Selon les recherches du Dr Shanna Swan dans son nouveau livre Compte à rebours, la crise climatique porte atteinte à un autre droit humain – le droit à un pénis de taille moyenne (lire: grand).

Swan est professeur de santé publique et de médecine au Mount Sinai Medical Center de New York. Son inquiétude est en grande partie isolée des impacts de la production de plastique sur les organes génitaux et reproducteurs masculins.

Ses preuves proviennent d’une étude qui examine 4 décennies de taux de sperme chez les hommes dans les pays occidentaux.

Swan s’inquiète de l’utilisation de microplastiques dans tout, de la crème à raser aux bouteilles d’eau, et se demande comment notre exposition à des produits chimiques polluants se manifeste dans les problèmes de santé reproductive.

Le plastique crée des déformations génitales et un retard de croissance – oui, rétrécit les pénis humains.

La plupart des intersections entre le changement climatique et l’évolution de la taille des pénis sont liées aux phtalates.

Ce sont des produits chimiques utilisés lors de la fabrication de plastiques qui ont un impact sur le système endocrinien producteur d’hormones.

Alors qu’ils sont encore dans l’utérus, les bébés mâles sont exposés à des phtalates qui les rendent plus susceptibles de naître avec des organes génitaux rétrécis.

Les phtalates sont utilisés industriellement pour rendre le plastique plus flexible, mais ils sont transmis dans les aliments, les jouets, les produits pharmaceutiques et à peu près tout ce avec quoi les humains entrent régulièrement en contact. Un des résultats est un retard de développement physique dans nos régions inférieures.

Une étude sur les effets des phtalates sur les rats a d’abord révélé à Swan l’impact des produits chimiques sur les nouveau-nés.

Pour Swan, c’est un problème impératif qui a déjà des effets désastreux sur notre santé physique.

Le livre propose une analyse plus approfondie de la recherche ainsi que des conseils sur la manière, si possible, d’éviter les phtalates nocifs.

La pollution pourrait rendre les hommes incapables de produire du sperme dans les deux prochaines décennies.

Le Dr Swan pense que les effets des phtalates et la baisse rapide du taux de fertilité signifient que la plupart des hommes seront incapables de produire des spermatozoïdes viables d’ici 2045.

Dans le corps, les phtalates imitent l’hormone œstrogène. Cela modifie la production naturelle d’hormones dans le corps humain, inhibant le développement sexuel régulier chez les nourrissons et les adultes.

Mais la recherche n’est pas la première du genre. Des études similaires sur les impacts de la pollution atmosphérique ont lié le changement climatique à l’infertilité féminine.

Certains scientifiques disent que les particules de pollution atmosphériques sont connues pour provoquer une inflammation dans le corps, ce qui pourrait endommager la production d’ovules et de spermatozoïdes.

Une étude récente menée dans une clinique de fertilité en Chine a établi un lien entre l’exposition à la pollution de l’air et un nombre plus faible d’ovules en cours de maturation dans les ovaires chez 600 femmes.

Les effets à long terme du changement climatique deviennent de plus en plus évidents.

Le changement climatique se produit à un rythme de plus en plus rapide, ce qui signifie que la recherche autour de ses impacts est souvent à la traîne et empêche toute atténuation significative des risques.

Les recherches de Swan font partie de nombreuses études similaires qui ne nous révèlent l’impact de la pollution qu’après qu’il soit trop tard pour inverser le cours.

Avant le Jour de la Terre, cette recherche nous rappelle l’urgence de l’action climatique à la fois pour la préservation mondiale et, apparemment, pour la préservation sexuelle.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.