La pollution plastique est partout et crée plus de problèmes de progrès à l’heure actuelle

La contamination par le vinyle est désormais omniprésente, ainsi que les particules microplastiques des produits jetables que l’on trouve dans les environnements naturels à travers le monde, y compris l’Antarctique. Cependant, la manière dont ces particules se déplacent et s’accumulent dans l’environnement est mal connue. Une étude de l’Université de Princeton a montré le mécanisme par lequel les microplastiques, tels que le polystyrène expansé, et les polluants soufrés sont transportés sur de longues distances à travers la saleté et un autre réseau social, ainsi que des conséquences pour empêcher la propagation et l’accumulation de polluants dans l’eau et les ressources alimentaires.

La recherche, publiée dans Science Advances le 13 novembre, montre que les particules microplastiques sont piégées lorsqu’elles traversent des matériaux poreux comme la saleté et les sédiments, mais se détachent ensuite et continuent fréquemment de se déplacer considérablement plus loin. Identifier cette procédure d’arrêt et de redémarrage et les termes qui la contrôlent C’est tout nouveau, a déclaré Sujit Datta, professeur adjoint de technologie biologique et chimique et école associée de ce centre Andlinger pour l’énergie et l’environnement, l’Institut environnemental de High Meadows ainsi que le Institut de Princeton pour la science et la technologie des matériaux. Auparavant, les chercheurs pensaient que lorsque les microparticules restaient bloquées, elles y restaient normalement, ce qui restreignait la compréhension de la propagation des particules.

Datta a dirigé le groupe d’étude, qui a découvert que les microparticules sont relâchées une fois que la vitesse du fluide circulant dans le milieu reste élevée. Les chercheurs de Princeton ont démontré que la pratique de la corrosion, ou la formation de sabots, et de l’érosion, leur séparation, est cyclique; les obstructions sont triées puis divisées par la pression du fluide dans le temps et dans l’espace, déplaçant les particules plus loin dans la zone des pores jusqu’à ce que les obstructions se reforment.

«Non seulement avons-nous trouvé cette dynamique à la mode des particules piégées, obstruées, créant des dépôts puis poussées, mais le processus permet aux particules de se répandre sur des distances beaucoup plus grandes que nous n’aurions cru différemment», a déclaré Datta.

Le groupe comprenait Navid Bizmark, chercheur postdoctoral à l’Institut de Princeton pour la science et la technologie des matériaux, l’étudiante diplômée Joanna Schneider, et Rodney Priestley, professeur de technologie biologique et chimique et vice-doyen pour l’invention.

Ils ont analysé deux types de particules, «collantes» et «non collantes», qui correspondent à des types réels de microplastiques trouvés dans l’environnement. Étonnamment, ils ont constaté qu’il n’y avait aucune lacune dans la procédure elle-même; cela peut être à la fois obstrué et non obstrué par des pressions de fluide suffisamment importantes. La seule vraie différence résidait dans la formation des grappes. Même les particules «non collantes» avaient tendance à s’être collées juste au niveau des passages étroits, tandis que les particules collantes semblaient avoir la capacité de se retrouver piégées dans n’importe quelle surface donnée du milieu sonore qu’elles frappaient. En raison de la dynamique, il est maintenant évident que les particules «collantes» peuvent se répartir sur de grandes régions et pendant d’innombrables pores.

Dans le journal, les enquêteurs clarifient le pompage de microparticules de polystyrène fluorescent et de fluide via un milieu poreux cristallin produit dans le laboratoire de Datta, puis voyant les microparticules se déplacer sous un microscope. Le polystyrène est votre microparticule de plastique qui compose le polystyrène, qui est souvent jonché dans les terres et les voies navigables à travers les matériaux de transport et les conteneurs de restauration rapide. Les milieux poreux qu’ils ont fabriqués imitent soigneusement la construction de réseaux sociaux, tels que les sols, les sédiments et les aquifères souterrains.

Les supports généralement poreux sont opaques, vous ne pouvez donc pas voir ce que font les microparticules ou comment elles s’écoulent. Les chercheurs quantifient généralement ce qui entre et sort de leurs médias et tentent de déduire les processus qui se produisent à l’intérieur. En créant de nouveaux médias transparents, les enquêteurs ont vaincu cette restriction.

«Datta et ses collègues ont ouvert la boîte noire», explique Philippe Cousot, professeur à l’Ecole des Ponts Paris Tech et également une autorité en rhéologie qui n’est pas affiliée à l’analyse.

«Nous avons trouvé des suggestions pour rendre la presse transparente. Ensuite, en utilisant des microparticules fluorescentes, nous avons pu observer leur dynamique en temps réel à l’aide d’un microscope », a déclaré Datta. «Ce qui est merveilleux, c’est que nous sommes capables de voir ce que font les particules dans différentes conditions expérimentales.»

L’analyse, que Coussot a décrite comme une «stratégie expérimentale remarquable», a révélé que si les microparticules de polystyrène se sont collées aux choses, elles ont finalement été relâchées et ont parcouru toute la longueur du support tout au long de l’expérimentation.

L’objectif ultime est d’utiliser ces observations chimiques pour améliorer les paramètres des modèles à plus grande échelle afin de prévoir la quantité et l’emplacement de la contamination. Les unités dépendront de différents types de sites Web sociaux et de différentes tailles de particules et chimies, et aideront à prévoir avec précision la pollution sous différents besoins d’irrigation, de pluie ou de débit environnant. La recherche aidera à éduquer des modèles mathématiques pour comprendre la chance qu’une particule pénètre dans un espace particulier et atteigne un endroit vulnérable, comme une terre agricole locale, une rivière ou un aquifère. Les chercheurs ont également analysé la façon dont le dépôt de particules microplastiques affecte la perméabilité du milieu, comme la facilité avec laquelle l’eau d’irrigation peut s’écouler à travers la saleté lorsque des microparticules sont trouvées.

Datta a expliqué que cette expérimentation est la pointe de l’iceberg concernant les particules et les logiciels que les chercheurs sont désormais en mesure d’étudier. «Nous avons découvert quelque chose de vraiment surprenant dans une méthode si simple que nous sommes impatients de découvrir quelles sont les conséquences pour des systèmes plus compliqués», a déclaré Datta.

Il a déclaré, à titre d’exemple, que ce principe peut donner un aperçu de la manière dont les argiles, les grains, les minéraux, le quartz, les microbes, les virus et autres contaminants se déroulent sur des sites Web présentant des chimies de surface complexes.

La compréhension aidera également les chercheurs à savoir comment déployer des nanoparticules artificielles pour purifier les aquifères d’eaux souterraines contaminées, éventuellement rejetées d’une usine de production, d’une plantation ou même d’un flux d’eaux usées urbaines.

Au-delà de la remédiation environnementale, les résultats sont liés aux procédures à travers une gamme d’entreprises, de la délivrance de médicaments à la mécanique des filtres, en fait à tout réseau où les particules s’écoulent et se rassemblent, a déclaré Datta.

Ce travail a été soutenu par la Grand Challenges Initiative du High Meadows Environmental Institute, le Alfred Rheinstein Faculty Award de la School of Engineering and Applied Science et une bourse postdoctorale du Princeton Center for Complex Materials (PCCM) à Navid Bizmark.

