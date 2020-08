La pollution de l’air peut entraîner un diabète de type 2, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

L’équipe de chercheurs a également constaté qu’être exposé à la pollution de l’air était comparable à une alimentation riche en graisses.

Dans une étude unique en son genre, les chercheurs ont découvert que la pollution atmosphérique pouvait jouer un rôle dans le développement de maladies telles que le diabète. L’étude, menée par le chercheur d’origine indienne Sanjay Rajagopalan des hôpitaux universitaires de Harrington aux États-Unis, a examiné le impact de la pollution atmosphérique après avoir créé un environnement qui imitait une journée polluée à New Delhi ou à Pékin.

Selon un déclaration publiée par les hôpitaux universitaires, les chercheurs ont découvert que la pollution de l’air était un «facteur de risque pour un facteur de risque» qui contribuait également à des problèmes mortels tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Rajagopalan, le premier auteur de l’étude, a déclaré qu’ils concentraient de fines particules de pollution atmosphérique, appelées composants de particules. Ils sont <2,5 microns qui se développent généralement à partir des impacts humains sur l'environnement via les gaz d'échappement des automobiles et d'autres combustibles fossiles.

Selon la déclaration, ces particules ont été fortement liées à des facteurs de risque de maladie. L’équipe de recherche a montré que l’exposition à la pollution de l’air peut augmenter la probabilité de facteurs de risque tels que la résistance à l’insuline et le diabète de type 2.

Dans l’étude sur modèle de souris, trois groupes ont été placés sous observation avec un groupe témoin recevant de l’air filtré propre, un groupe exposé à l’air pollué pendant 24 semaines et un groupe nourri avec un régime riche en graisses. Les chercheurs ont constaté qu’être exposé à la pollution de l’air était comparable à une alimentation riche en graisses. “Les groupes de pollution de l’air et de régime riche en graisses ont montré une résistance à l’insuline et un métabolisme anormal – tout comme on le verrait dans un état pré-diabétique”, déclaration ajoutée.

Le Dr Rajagopalan a ajouté qu’une fois la pollution atmosphérique éliminée de l’environnement, les souris ont commencé à paraître en meilleure santé et l’état pré-diabétique a semblé s’inverser de lui-même.

Les chercheurs prévoient d’impliquer davantage d’experts et l’Institut national de la santé pour explorer la possibilité d’essais cliniques pour comparer la santé cardiaque et le niveau de pollution de l’air.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans le Journal des investigations cliniques.

