La pollution de l’air à New Delhi a causé 54000 décès en 2020 selon une étude de Greenpeace en Asie du Sud-Est

Une grave pollution a causé environ 160 000 décès prématurés dans les cinq villes les plus peuplées du monde l’année dernière.

Delhi, a subi une transformation dramatique pendant une période de l’année dernière lorsque des bordures ont été imposées, les résidents se délectant d’un ciel azur et d’un air pur. Les scientifiques affirment que des baisses massives de certains polluants dues aux verrouillages ont forcément évité des décès. Crédit d’image: Imaggeo / Prakhar Misra

Une pollution grave a causé environ 160000 décès prématurés dans les cinq villes les plus peuplées du monde l’année dernière, alors même que la qualité de l’air s’est améliorée dans certains endroits en raison du coronavirus verrouillages, a déclaré jeudi un groupe environnemental. Selon un rapport de Greenpeace Asie du Sud-Est, la plus touchée a été New Delhi, la capitale la plus polluée de la planète, où environ 54000 décès seraient survenus en raison de particules dangereuses en suspension dans l’air PM2,5. À Tokyo, le chiffre était de 40000, le reste étant réparti à Shanghai, à Sao Paulo et à Mexico, selon le rapport, qui examinait l’impact de la matière microscopique PM2,5 produite par la combustion de combustibles fossiles.

«Lorsque les gouvernements choisissent le charbon, le pétrole et le gaz plutôt que l’énergie propre, c’est notre santé qui en paie le prix», a déclaré Avinash Chanchal, militant pour le climat chez Greenpeace France.

Les particules PM2,5 sont considérées comme les plus nocives pour la santé. Ils endommagent le cœur et les poumons et augmentent les risques de crises d’asthme graves. Certaines études ont lié l’exposition aux PM2,5 à un risque plus élevé de mourir du COVID-19 .

Le rapport a utilisé un outil en ligne qui estime les impacts des PM 2,5 en prenant des données sur la qualité de l’air du site de surveillance IQAir et en les combinant avec des modèles de risque scientifiques, ainsi que des données sur la population et la santé. L’outil est une collaboration entre Greenpeace, IQAir et le Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur.

Malgré le nombre élevé de décès, le coronavirus les verrouillages imposés à travers le monde – qui ont enlevé le trafic des rues et fermé les industries polluantes – ont temporairement dégagé le ciel au-dessus des grandes villes.

Delhi, par exemple, a subi une transformation dramatique pendant une période de l’année dernière lorsque des bordures ont été imposées, les habitants se délectant d’un ciel azur et d’un air pur. Les scientifiques affirment que des baisses massives de certains polluants dues aux verrouillages ont forcément évité des décès.

Néanmoins, Greenpeace a exhorté les gouvernements à placer les investissements dans les énergies renouvelables au cœur des plans pour se remettre du ralentissement économique déclenché par la pandémie.

« Pour vraiment assainir notre air, les gouvernements doivent arrêter de construire de nouvelles centrales au charbon, retirer les centrales à charbon existantes et investir dans la production d’énergie propre, comme l’éolien et le solaire », a déclaré Aidan Farrow, spécialiste de la pollution de l’air du groupe.

