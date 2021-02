La police saisit 57 millions de Bitcoin, mais il ne révèle pas le mot de passe: l’argent est bloqué

Le système de protection derrière les crypto-monnaies telles que i Bitcoin parfois c’est trop efficace: sans le mot de passe qui donne accès au portefeuille numérique, l’argent est inaccessible et parfois perdu à jamais. Le dernier cas frappant concerne un maxi saisie de 50 millions d’euros subie par un cybercriminel allemand par la police locale: d’une part, la police a mis la main sur l’argent faisant l’objet de la mesure; en revanche, ils ne connaissent pas le mot de passe utilisé pour le mobiliser, et le criminel en garde à vue il n’a pas l’intention de le révéler.

L’histoire se déroule à Kempten et a été racontée par certains journaux locaux. Le criminel ciblé par les forces de l’ordre est un cyber-escroc coupable d’avoir infecté les ordinateurs de personnes inconscientes avec un malware qui a utilisé sa puissance de calcul pour extraire de nouveaux Bitcoins. Bref, le système imaginé est le même qui lui a permis d’accumuler le trésor sur lequel la police a récemment mis la main: 1700 Bitcoins, dont la valeur au cours des derniers mois n’a fait que croître.

Si vous pensez qu’il y a à peine un an, 1 Bitcoin valait un peu plus de 6000 euros alors qu’aujourd’hui il en vaut plus de 33000, il devient facile de comprendre à quelle vitesse la somme obtenue illégalement par le criminel prend de la valeur de jour en jour. Tout cela se passe alors que le criminel est derrière les barreaux: la police allemande l’a en effet arrêté depuis un certain temps, mais n’a jamais pu accéder à son portefeuille numérique. Les tentatives de récupération du mot de passe par des cyberattaques ont échoué et le criminel n’a pas révélé la clé de son testament.

Il n’est pas clair pour le moment si l’homme lui-même est Mot de passe oublié ou s’il espère simplement pouvoir mettre la main sur la somme soustrait une fois que les deux ans de prison qui l’attendent ont été purgés. Les autorités locales prévoient évidemment de maintenir le compte bloqué indéfiniment, dans l’espoir de pouvoir un jour verser l’argent qu’il contient dans les caisses de l’État.

