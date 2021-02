La police russe fouille l’appartement des parents de Volkov, un allié clé de Navalny, après avoir été accusé d’avoir violé les règles de protestation

Vendredi, des policiers russes ont perquisitionné un appartement appartenant aux parents de Leonid Volkov, un proche associé de la figure de l’opposition Alexey Navalny. Volkov est recherché par les autorités, mais vit maintenant en Lituanie.

Selon Susanna Volkova, la mère de Leonid, trois « Poli et sobre » Les agents des forces de l’ordre sont arrivés à son appartement à 6h30, heure locale, soi-disant en raison des accusations de leur fils. Une affaire a été ouverte contre Volkov pour violation des règles sanitaires concernant Covid-19, après avoir joué un rôle de premier plan dans la promotion des manifestations du 23 janvier en soutien au militant anti-corruption Navalny.

Volkov, qui a grandi dans la ville d’Ekaterinbourg, à environ 1 000 km à l’est de Moscou, vit maintenant à Vilnius, la capitale lituanienne.

«Il n’a pas vécu ici depuis 21 ans, et il ne s’est pas inscrit ici depuis environ 10 ans», Volkova a déclaré au journal Novaya Gazeta. «Il n’a pas vécu à Ekaterinbourg depuis de nombreuses années.»

Écrivant sur Telegram, Volkov a expliqué que la police locale avait dit à ses parents qu’ils agissaient sur ordre de Moscou.

«Que voulaient-ils trouver, du moins en théorie?» Il a demandé. «Un plan pour infecter Moscou avec le coronavirus dans mon carnet de lycée? Assez nauséabond, pour vous dire la vérité.

Volkov est un allié de longue date de Navalny et était auparavant chef d’état-major de sa campagne présidentielle de 2018, lorsque les autorités ont refusé d’enregistrer Navalny en tant que candidat en raison d’une condamnation antérieure. Aujourd’hui, il dirige le réseau régional des sièges sociaux de Navalny.

En plus d’être accusé d’avoir enfreint les règles sanitaires, Volkov a été inculpé par contumace par la commission d’enquête russe pour avoir prétendument encouragé des adolescents à participer à des rassemblements illégaux. S’il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à une peine de deux ans derrière les barreaux.

Hier, Volkov a annoncé qu’il n’y aurait plus de manifestations en faveur de Navalny jusqu’à plus tard cette année. Au lieu de cela, il a révélé que les prochains rassemblements auraient lieu au printemps et en été, avant les élections nationales à la Douma d’État, le parlement du pays.

