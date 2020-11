La police relance la recherche de suspects dans l’affaire du meurtre du militant LGBT + Louis Rispoli

Louis Rispoli le jour de son mariage, l’année avant sa mort. (À la mémoire de Lou Rispoli / Facebook)

La police de New York a renouvelé sa recherche de suspects dans l’affaire du meurtre du militant LGBT + Louis Rispoli, qui a été battu à mort il y a huit ans.

Aux premières heures du 20 octobre 2012, Louis Rispoli a été agressé à Sunnyside, dans le Queens, alors qu’il se promenait pour lutter contre son insomnie.

Rispoli, qui était bien connu dans sa communauté pour son activisme LGBT +, a été approché dans une voiture par trois hommes, dont deux sont sortis du véhicule et ont commencé à lui parler.

La situation est rapidement devenue violente et l’un des hommes a frappé Rispoli avec un objet contondant inconnu, avant que les deux assaillants ne s’enfuient dans la voiture.

Selon un article de Nouvelles de la ville gay au moment de sa mort, il a été frappé «avec une telle force que les voisins qui ont entendu l’agression mais ne l’ont pas vu ont pensé qu’il avait été abattu».

L’homme de 62 ans a été retrouvé inconscient par la police peu de temps après et transporté d’urgence à l’hôpital d’Elmhurst, mais il y est décédé cinq jours plus tard.

Après sa mort, le département de police de New York (NYPD) a publié des croquis des deux hommes qui ont attaqué Rispoli et a offert une récompense de 22 000 € pour les informations conduisant à une condamnation. Huit ans plus tard, la récompense n’a pas encore été réclamée.

Le mercredi 25 novembre, le NYPD a réédité les croquis, dans l’espoir d’identifier enfin les hommes. Selon amNY, un suspect est décrit comme un homme blanc dans la vingtaine et l’autre comme un homme hispanique dans la trentaine.

Toute personne ayant des informations est encouragée à contacter Échec au crime au 800-577-TIPS (ou 888-57-PISTA pour l’espagnol). Les astuces peuvent également être soumises en ligne à NYPD Crime Stoppers, ou sur Twitter @NYPDTips.

Louis Rispoli était un leader dans sa communauté LGBT + locale.

Selon Nouvelles de la ville gay, Louis Rispoli avait vécu à Sunnyside, dans le Queens, pendant plus de trois décennies.

Son activisme a commencé dans les années 1970 en tant que membre de l’Union académique gay, et au début de la crise du sida, il a été le premier de son quartier à cuisiner et à livrer des repas à ceux qui étaient malades.

Il a été secrétaire du légendaire compositeur gay Virgil Thompson et a fait campagne pour le conseiller gay de New York et ami personnel Jimmy Van Bramer.

Selon un ami proche Mark Horn, Rispoli était une personne «aimante et généreuse», qui ouvrait souvent sa maison pendant les vacances à ceux qui n’avaient pas de famille où aller.

Après que New York ait légalisé le mariage homosexuel en 2011, l’année avant sa mort, Rispoli a épousé sa partenaire à l’occasion de leur 31e anniversaire. Le couple a élevé deux filles ensemble.