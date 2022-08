La police prend d’assaut la maison du streamer Twitch après l’avoir avertie de l’écrasement

la Twitter-La streameuse Clara « Keffals » Sorrenti a été écrasée. Non seulement Swatting met la vie en danger et a dû être très traumatisant, mais tout ce qui peut mal tourner a mal tourné avec toute cette affaire.

Le streamer Twitch Keffals a été harcelé, écrasé et discriminé par la police

C’est de cela qu’il s’agit : En fait, la streameuse trans Clara « Keffals » Sorrenti diffuse régulièrement sur Twitch et y parle de l’actualité, par exemple. Depuis quelque temps, cependant, cela lui est rendu beaucoup plus difficile, elle devient presque constamment dérangé. Parce qu’elle en a présenté des exemples en direct dans le flux, elle a même été bannie de Twitch. Dès son retour, elle est devenue emmailloté.

Qu’est-ce que le swatting ? Cet exemple illustre ceci : quelqu’un a écrit dans un faux e-mail au conseil municipal de London, Ontario au Canada, Keffals se serait procuré une arme, a tiré sur sa mère et a prévu de tuer des gens à l’hôtel de ville. Puis le Des policiers en pleine tenue éteint et a réveillé le streamer sous la menace d’une arme.

elle a été arrêtée, bien que la police n’ait trouvé aucune arme, mais la mère du streamer était bien vivante. Alors tout était évidemment une fausse alertecomme cela arrive malheureusement encore et encore.

Des actions de ce type sont utilisées de manière ciblée pour terrifier les personnes concernées. Dans de telles opérations Danger pour la vie des cibles.

Cela n’avait pas besoin d’arriver : Dans ce contexte, il est particulièrement désagréable que la famille du streamer Twitch Keffals même essayé à l’avance devait avertir la police d’une telle possibilité.

Idéalement, les personnes à risque peuvent alors être inscrites sur une liste dite « sans écrasement » et telle éviter les situations mettant la vie en danger.

Cependant, la police aurait écarté le danger manifestement réel de l’écrasement et aurait souri à la famille du streamer et à Keffals lui-même en tant que théoriciens du complot.

Encore plus inconfortableselon la police du streamer Twitch continue d’utiliser son nom mort avoir dû. Bien qu’elle ait été informée du vrai nom de Keffals.

L’ensemble s’éveille dans sa composition d’ensemble image extrêmement discriminatoire et, comme c’est si souvent le cas, ne donne pas une bonne image de la police.

Le streamer Twitch est maintenant libre à nouveau et a pu récolter au moins un peu d’argent pour un déménagement grâce au crowdfunding. Mais la police n’aurait toujours pas sorti son équipement de streaming complet. La streameuse trans Twitch Clara « Keffals » Sorrenti sera probablement aussi de la partie toujours suspects et non cibles du crime considéré.