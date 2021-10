La police n’exclura pas l’arrestation et les accusations dans l’enquête sur la fusillade d’Alec Baldwin

Une conférence de presse a eu lieu aujourd’hui (27 octobre) au bureau du shérif de Santa Fe pour aborder le tir d’arme à feu qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza sur le plateau de tournage de Rouiller le 21 octobre.

Le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, a ouvert la conférence en exprimant ses condoléances à la famille Hutchins et a déclaré : « Il est trop tôt pour commenter d’éventuelles arrestations et accusations.

« S’il y a une cause probable, des arrestations et des accusations seront effectuées en relation avec l’incident. Sinon, nous terminerons notre enquête et remettrons nos conclusions au procureur de district. »