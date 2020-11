La police métropolitaine fait face à des poursuites judiciaires après avoir menacé des manifestants trans

Des personnes trans se sont rassemblées sur la place du Parlement à Londres le 4 juillet (WIktor Szymanowicz / NurPhoto / Getty)

La police métropolitaine fait face à des poursuites judiciaires après que des agents ont menacé d’arrêter et d’amender des personnes lors d’une manifestation pour les droits des trans, ce qui a entraîné son annulation.

La manifestation, organisée par le groupe d’activistes de base Trans Rights Collective UK (TRCUK), devait avoir lieu sur la place du Parlement le 5 septembre. Il a été annulé à la dernière minute après que la police a dit aux organisateurs que les participants risqueraient d’être arrêtés pour avoir enfreint la «loi sur les coronavirus».

À l’époque, les lois sur les coronavirus permettaient des manifestations si certaines exigences avaient été remplies. TRCUK a déclaré avoir satisfait à toutes ces exigences et la police avait précédemment indiqué que la manifestation pouvait avoir lieu.

«Malgré la tenue d’une manifestation sûre et pacifique en juillet et le respect intégral de toutes les demandes de la police pour cette manifestation – que nous nous sommes efforcés de garantir que le COVID soit aussi sûr que possible pendant une pandémie mondiale – nous avons été arrêtés à la onzième heure», a déclaré Rebeckah Turbett, co-organisateur TRCUK et agent de liaison avec la police.

«C’était à la fois illégal et encore une fois réduit au silence les voix marginalisées qui devaient être entendues avant l’annonce du gouvernement sur la réforme de la loi sur la reconnaissance du genre.»

Les avocats agissant au nom du groupe de défense des droits humains Liberty ont maintenant déposé une lettre de pré-action à la force, alléguant que les menaces d’arrestations et d’amendes de la police étaient illégales car elles violaient le droit de manifester consacré par la Convention européenne des droits de l’homme.

Ils affirment en outre que les actions du Met étaient discriminatoires parce que d’autres manifestations, y compris par Extinction Rebellion, ont été autorisées à se dérouler à un moment similaire avec des conditions.

«Nous ne permettrons pas à la police de restreindre les droits des individus à protester contre les décisions du gouvernement qui nuisent à la santé physique et mentale non seulement des personnes trans et non binaires, mais aussi des groupes marginalisés dans tout le pays», a déclaré Turbett.

«Nous remercions Liberty pour toute son aide pour faire en sorte que cette affaire soit traduite en justice.»

La police métropolitaine a « abusé » la législation sur les coronavirus contre les manifestants des droits des trans.

TRCUK a réussi à assurer la liaison avec le Met avant la manifestation de juillet pour les droits des trans, qui a eu lieu le jour même de l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations autorisant la tenue de rassemblements.

Ils ont maintenu de bonnes relations après l’événement, et lorsque Turbett a remercié un officier pour l’aide de la force, ils ont reçu la réponse: «Salut Beckah, vous êtes la bienvenue. C’était une bonne journée et tout le monde était en sécurité. À la prochaine. »

Lors de l’organisation de la manifestation ultérieure, Turbett a reçu un e-mail d’un officier qui l’approuvait effectivement, tout en notant que les grands rassemblements enfreignaient la législation COVID-19. «Les violations peuvent entraîner des amendes et / ou des arrestations», a-t-il déclaré.

Mais la veille du début de la manifestation, un autre officier aurait téléphoné à Turbett pour leur demander s’ils savaient qu’ils enfreignaient la «loi sur les coronavirus» et pourraient être arrêtés et condamnés à une amende, tout comme toute personne les aidant, y compris des volontaires.

Lana Adamou, une avocate de Liberty, a accusé le Met de «police trop zélée» et de «mauvais usage» de la législation sur les coronavirus.

«À maintes reprises, ce sont les plus marginalisés qui portent le poids d’une police trop zélée – ce qui rend encore plus important que leurs voix soient entendues», a-t-elle déclaré. «Cette décision a non seulement empêché à tort les défenseurs des droits des trans d’être entendus, mais elle semble également avoir été discriminatoire, car d’autres manifestations ont été autorisées à se poursuivre.

«La protestation est un pilier central de toute démocratie saine qui doit être protégée. Au moment de cette manifestation, la législation sur les coronavirus prévoyait spécifiquement cela, quelle que soit la cause politique contestée.

«Les gens ne doivent pas être criminalisés en masse pour avoir exprimé leur opposition à l’action gouvernementale – même dans le contexte d’une pandémie. La police doit faciliter notre droit de manifester et non se mettre en travers de notre chemin. »