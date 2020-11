La police intervient chez Ubisoft Montréal dans une situation de prise d’otages

Plusieurs vidéos et tweets reflètent comment les bureaux d’Ubisoft Montréal et ses employés ont été volés il y a quelques minutes

le menaces et agressions terroristes sont, malheureusement, des situations vécues chaque année dans une grande variété d’endroits dans le monde, et même en parlant de secteurs étonnamment jeux video est celui qui ni n’échappe à cette réalité. Sans trop déraper, et pour le moment sans conséquences apparemment graves, il faut signaler qu’il y a quelques instants il a été vécu une situation de prise d’otages en Ubisoft Montréal.

Ubisoft Montréal, agressé il y a quelques instants

Ensuite, nous partagerons quelques tweets avec vidéo ou photographie qui ont pu montrer comment la scène a été vécue avec l’entrée en action de la police cet après-midi:

Selon Le post millénaire, un policier les a informés qu’ils avaient reçu un appel pour avertir d’un vol quelconque. Aussi, pour le moment, la police de Montréal continue de demander à tous ceux qui sont proches de la scène pour l’éviter au maximum, car ils continuent d’agir selon les critères exigés par la circonstance.

D’autre part, nous signalerons que divers employés de Ubisoft ont déjà tweeté pour calmer tous leurs proches, et a priori nous constatons que, heureusement, la grande majorité des otages sont sains et saufs. Cependant, il y en a encore sous la direction des assaillants:

Pour le moment il semble que l’opération de police se déroule sans altercations, mais il faut encore attendre pour confirmer que tout le monde est pris au piège du Ubisoft Montréal ont pu quitter les lieux.

En cas de nouveaux développements, nous continuerons à mettre à jour cet article initial.

