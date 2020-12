La police inflige une amende à des hommes sur un lieu de croisière gay pour des violations de COVID

Hampstead Heath est connue depuis longtemps comme un lieu de croisière gay. (Getty / Barry Lewis)

La police de Londres a infligé une amende à des hommes de croisière pour sexe gay à Hampstead Heath pour avoir enfreint les règles sur les coronavirus, les habitués étant exhortés à prendre en compte les risques pour la santé du mélange avec d’autres ménages.

La police du nord de Londres a réagi après que des membres du public ont rapporté que des hommes «croisaient et faisaient des relations sexuelles» sur le Heath, longtemps connu comme un point chaud de croisière.

Cela a conduit des agents à se rendre au Heath et à émettre des avis de pénalité fixe pour les violations de verrouillage.

La police a consulté les droits des LGBT +, y compris la Fondation Peter Tatchell, dans une reconnaissance tacite des tensions entre la police et les homosexuels qui ont toujours été ciblés sur les lieux de croisière.

Peter Tatchell, directeur du groupe des droits de l’homme, a déclaré: «La police nous a clairement indiqué qu’elle ne patrouillait pas de manière proactive dans la bruyère, mais qu’elle n’agissait qu’en réponse aux plaintes du public.»

La police a également assuré à la fondation qu’elle ne sanctionnerait pas les comportements sexuels nocturnes qui ne sont pas visibles du public. La principale préoccupation est le danger potentiel pour la santé publique lorsque la croisière entraîne des risques de propagation du COVID-19.

Tatchell a ajouté: «Nous exhortons les hommes gays et bisexuels à« jouer en toute sécurité »: amusez-vous mais protégez-vous ainsi que vos partenaires en suivant les règles de verrouillage COVID. Nous déconseillons également d’avoir des relations sexuelles dans des circonstances où vous pourriez être vu par des membres du public et les offenser.

«Nous vivons une urgence sanitaire majeure et il est impératif que notre communauté fasse ce qu’elle peut pour limiter la propagation du COVID et sauver des vies.»

La Fondation Peter Tatchell soupçonne que des pratiques similaires se produisent ailleurs à Londres et à travers le pays.

Il a suggéré à la police de mettre en place des panneaux pour informer le public que des avis de sanctions fixes sont distribués et pour s’assurer que les membres enfermés et isolés qui ne peuvent pas interagir avec les médias LGBT + sont conscients des risques.

«Nous ne voulons pas voir des hommes gais et bisexuels enfreindre les règles, se mettre eux-mêmes et les autres en danger et se voir infliger une amende», a ajouté Tatchell.

Hampstead Heath, avec le reste de Londres et la majeure partie du sud-est, est soumis aux nouvelles restrictions de niveau quatre du gouvernement. Les directives officielles du niveau quatre stipulent que les gens ne peuvent visiter un lieu public extérieur qu’avec leur foyer, leur bulle de soutien ou avec une autre personne «si vous maintenez une distance sociale».

La police en Angleterre peut infliger une amende de 200 € aux personnes pour la première infraction à ces règlements, doublant les infractions ultérieures jusqu’à un maximum de 6400 €. Les amendes diffèrent en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, où les sanctions sont légèrement inférieures.

Pour les rassemblements plus importants de plus de 30 personnes, le gouvernement a déclaré que la police pouvait imposer des amendes de 10000 €.