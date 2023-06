La police escorte des étudiants après avoir dansé à la cérémonie de remise des diplômes de Baton Rouge

Les parents d’un lycée de Baton Rouge, en Louisiane, ont été choqués et bouleversés après que des policiers se soient alignés dans l’auditorium pour empêcher les élèves de danser après avoir marché sur scène.

Les membres de la famille ont partagé une vidéo de la situation litigieuse lors de la cérémonie de remise des diplômes du lycée McKinley au cours de laquelle les élèves ont été escortés hors de la cérémonie après avoir présenté une danse de célébration après avoir reçu leurs diplômes.

Le lycée de Louisiane avait des policiers prêts à arrêter tous les diplômés en danse.

Dans un cas, l’officier a tiré un élève par le col après avoir dansé hors de la scène et un autre officier a tiré sur le dos de la robe de graduation d’un élève avant de faire sortir l’adolescent.

« Vous avez la police qui attrape ces gens, les enfants », a écrit un utilisateur. « Ce principal doit être remplacé immédiatement. »

Une grande partie de la section des commentaires de la vidéo a convenu que l’école devrait «les laisser danser» lors de leur propre remise des diplômes. De plus, de nombreux utilisateurs ont désapprouvé les responsables de l’école pour avoir tenté d’empêcher leurs élèves de célébrer leurs résultats scolaires. « C’est la remise des diplômes, pourquoi les administrateurs agissent-ils ainsi ? Pour certains de ces enfants, le diplôme d’études secondaires peut être l’une des plus grandes réalisations de leur vie. »

Un autre utilisateur a répondu: «C’est une étape importante pour ces enfants et leurs familles. Comment allez-vous contrôler la joie lors d’une occasion joyeuse ???

Plusieurs étudiants ont continué à danser malgré la règle strictement appliquée, mais cela n’a fait qu’aggraver la situation, comme on peut le voir dans une autre vidéo de l’événement.

Dans une vidéo séparée, un enregistrement a révélé un moment où le directeur de l’école a interrompu la cérémonie en réprimandant les diplômés pour avoir dansé lors d’un « événement digne » et que « tous ceux qui veulent danser peuvent aller s’asseoir avec leurs parents ». Dans cette vidéo, les spectateurs semblent se moquer du principal – même d’autres membres du personnel de l’école rient en arrière-plan alors que le directeur tente de rassembler le groupe. L’utilisateur qui a posté la vidéo plaisante en disant que le directeur « était un haineux ».

Alors que la plupart des familles et des commentateurs ont félicité les récents diplômés pour avoir continué à danser même si cela signifiait qu’ils seraient retirés de leur siège, d’autres ont estimé que le geste manquait de « décorum » et qu’il y avait un temps et un lieu pour ces choses.

Un utilisateur a écrit : « Ne savez-vous pas que lorsque ces enfants font cela, les familles des autres enfants ne peuvent pas entendre leur nom ! ? Et cela rallonge cet événement coûteux !

En fin de compte, la plupart conviennent qu’il est naturel de se remonter le moral après avoir accompli quelque chose d’aussi important que l’obtention d’un diplôme, mais il est également important de ne pas éclipser les réalisations des autres dans le processus !

