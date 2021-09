La police de Virginie identifie une femme qui a laissé un sac à dos avec des restes humains dans une benne à ordures

La police de Virginie enquête après qu’un sac à dos couvert de sang, qui aurait été bourré de restes humains, a été retrouvé dans une benne à ordures derrière un magasin.

La police a publié des photos de la jeune femme qu’elle pense être la suspecte, provoquant la propagation de ses images sur les réseaux sociaux.

Les restes humains ont été découverts dans un sac à dos dans un magasin de Virginie.

Un employé qui travaille pour un magasin du centre commercial Victoria Square dans le comté de Chesterfield a trouvé le sac à dos et a immédiatement contacté la police.

La police du comté de Chesterfield a enquêté sur « l’incident suspect » lorsqu’elle a découvert « ce qui semblait être des restes humains » à l’intérieur du sac à dos.

« Un employé a vu la jeune femme mettre quelque chose dans la benne à ordures et a pensé que c’était étrange », a déclaré mardi le major de police de Chesterfield, Michael Louth. L’employé « est ensuite allé là-bas et a vu le sac de livres, et il y avait du sang dessus ».

Les caméras de sécurité ont capturé des images de la femme entrant dans le magasin.

La police a publié des photographies de la jeune femme présumée entrant dans le magasin, qui ont été capturées par les caméras de surveillance du magasin.

Des témoins ont rapporté que la femme était entrée dans le magasin discount de Gabe sans sac à dos avant de quitter les lieux.

Lundi, la police a publié des images du suspect et une déclaration selon laquelle « vers 13 h 50 aujourd’hui, la police a répondu à un rapport selon lequel une femme inconnue avait placé un sac à dos dans une benne à ordures derrière un magasin plusieurs heures plus tôt ».

La police est restée sur les lieux du crime de 14 heures à 18 heures ce jour-là.

La police de Chesterfield a identifié la femme.

Environ 16 heures après la publication des images, la police de Chesterfield a indiqué dans un bref e-mail qu’elle avait identifié la femme sur les images.

« L’enquête est en cours. Nous n’avons aucune information supplémentaire à divulguer pour le moment », a déclaré la police.

Il a également été signalé que des preuves dans le sac à dos pourraient avoir conduit les enquêteurs à un lycée local, mais cela peut aussi être une spéculation.

Certains rapports affirment que le sac à dos contenait les restes d’un bébé.

Des sources ont indiqué qu’elles pensaient que les restes humains pourraient être le corps d’un bébé, bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle.

Louth a refusé de commenter cette spéculation.

« Je vais juste m’en tenir aux restes humains possibles jusqu’à ce que je puisse les faire vérifier », a-t-il déclaré.

Une fois qu’un médecin légiste a la possibilité de réaliser une autopsie et de vérifier si cela est vrai ou non, l’information sera confirmée.

Louth a également ajouté qu’en plus d’enquêter sur les détails de l’incident, la police voulait vérifier le bien-être de la femme, « pour s’assurer qu’elle va bien et qu’elle n’a pas besoin de soins médicaux ».

Izzy Casey est un écrivain qui couvre la culture pop, l’actualité et le divertissement pour YourTango. Elle a obtenu son MFA en création littéraire de l’Iowa Writers’ Workshop. Son travail a été publié dans Gulf Coast: A Journal of Literature and Fine Arts, The Iowa Review, BOAAT, The Columbia