La police de Floride critiquée pour avoir appelé à arrêter un homme pour avoir volé des couches

Un service de police de Floride fait face à de graves réactions sur les réseaux sociaux après avoir demandé l’aide du public pour identifier un homme qui a volé des couches et des lingettes pour bébé dans un Walmart.

Le service de police de Winter Haven a publié sur sa page Facebook des images provenant des caméras de surveillance des magasins. Les images montraient un homme d’âge moyen dans le magasin avec deux jeunes enfants et un chariot de couches et de lingettes.

Les utilisateurs de Facebook ont ​​défendu l’homme de Floride accusé d’avoir volé des couches.

Bien que la police ait eu l’intention d’attraper l’homme via une publication sur Facebook, les commentateurs ont eu d’autres idées.

L’homme avait scanné les articles dans une caisse automatique pour tenter d’acheter tous les articles dont il avait besoin, mais les deux cartes de crédit différentes qu’il avait tenté d’utiliser avaient toutes deux refusé plusieurs fois.

Après avoir essayé avec la première carte, l’homme a apparemment quitté le magasin avec ses enfants et est revenu sans eux pour réessayer avec une autre carte, mais celle-ci a également refusé.

« Donc, lorsque votre carte est refusée et que vous en essayez une autre avec le même résultat, ce n’est PAS une licence pour simplement sortir avec les articles de toute façon », a déclaré la police.

À ce moment-là, l’homme a quitté le magasin avec les couches et les lingettes sans payer, a écrit le service de police dans la publication Facebook.

«Il a été vu entrer dans un SUV blanc, peut-être un Chevy Trailblazer. Quelqu’un le reconnaît ? Veuillez appeler le sergent. Hall au 863-291-5736 », a écrit le département.

Immédiatement après la publication de l’appel pour identifier l’homme sur le Facebook du service de police, les commentaires ont commencé à affluer critiquant le département de Winter Haven.

Beaucoup de gens ont trouvé désagréable que la police fasse la publicité d’un vol de couches comme si l’homme avait volé quelque chose de cher et de valeur, comme une télévision.

« WHPD ce qui s’est passé pour protéger et servir. Bien que je ne tolère pas le vol, pourquoi ne pas intervenir et voir comment vous pouvez aider ce père au lieu de le réprimander. Je vais aider à payer les couches et les lingettes », a commenté une personne.

« Vous agissez comme s’il avait volé une télé. Il a pris des COUCHES. C’est dégoûtant. Vous n’avez rien de mieux à faire ? une autre personne a écrit.

Le service de police de Winter Haven a finalement publié une mise à jour sur sa page Facebook indiquant que le Walmart local où l’homme a volé les articles ne porterait pas plainte contre lui.

Walmart a signé une renonciation aux poursuites, mais lorsque la police a initialement signalé le vol, elle a été informée que l’entreprise avait une politique de tolérance zéro pour le vol et voulait que l’homme soit arrêté.

La police a également pris contact avec l’homme et lui a dit qu’il ne ferait pas l’objet d’accusations pour vol.

« Nous avons livré cette nouvelle au citoyen. Nous lui avons également parlé de nombreuses ressources disponibles pour inclure le service de police. Nous avons offert de l’aide et il a refusé l’aide. Merci à tous les citoyens bienveillants qui offrent leur aide », a déclaré le département sur Facebook.

Il a même été révélé que des personnes de tout le pays ont même appelé la police de Winter Haven et Walmart pour proposer de payer les articles afin que les accusations soient abandonnées.

C’est incroyable de voir des gens qui veulent aider l’homme à acheter des couches et des lingettes pour ses enfants, et les bonnes actions faites par le public pour aider l’homme à ne pas faire l’objet d’accusations criminelles.

