La police de Detroit s’excuse après avoir interrompu une cérémonie amérindienne

Dire que les Amérindiens ont historiquement été maltraités par les autorités des États-Unis serait un euphémisme.

Et bien que nous puissions espérer que les temps changent, ils ne changent pas assez rapidement sur la base d’un incident récent vécu par des organisateurs d’événements amérindiens basés dans le Michigan qui ont eu une interaction moins que respectueuse avec le département de police de Detroit.

Un service de police de Detroit a fermé la cérémonie de l’érablière amérindienne malgré les autorisations.

Dans les temps plus modernes, les relations se sont améliorées et les États-Unis ont pris des décisions pour essayer de protéger les tribus et cultures amérindiennes restantes.

Cependant, comme l’ont découvert les organisateurs de la cérémonie de l’érablière qui devait lancer la troisième saison annuelle de taraudage dans le Michigan, les Amérindiens se trouvent encore parfois en désaccord avec les autorités.

La cérémonie de l’érablière a lieu dans le cadre du projet Detroit Sugarbush.

L’événement a pour but d’enseigner aux Détroitois à exploiter et à fabriquer du sirop d’érable ainsi que de transmettre d’autres traditions et connaissances.

La cérémonie s’est déroulée presque sans perturbation au cours des trois dernières années au cours desquelles les habitants de Détroit tapotent des arbres et font bouillir de la sève sur un feu. La ville de Detroit avait même officiellement reconnu et autorisé l’événement en publiant un protocole d’accord.

Les organisateurs de l’événement ont également reçu un permis de brûlage afin de pouvoir effectuer la cérémonie. Ainsi, lorsqu’ils ont vu un hélicoptère de la police et des lumières clignotantes, les participants ont pensé qu’il s’agissait simplement de quelqu’un qui se faisait arrêter.

Lorsqu’Antonio Cosme, l’un des organisateurs de l’événement, est allé enquêter, il a constaté que la police était en fait là pour interdire la cérémonie de l’érablière.

Alors que Cosme tentait d’expliquer qu’ils avaient les autorisations appropriées de la ville de Detroit, six autres policiers sont apparus et ont ordonné aux participants à l’événement d’éteindre tous leurs incendies et de se disperser en deux minutes.

Dans une vidéo de l’événement, on peut entendre l’un des officiers dire: « Les trucs souverains ne sont pas valides. »

Plusieurs vidéos ont fait le tour en ligne des policiers interrompant l’événement.

Un autre organisateur de la cérémonie de l’érablière nommé Rosebud Bear-Schneider, a déclaré à propos des officiers qui leur ordonnaient de se disperser : « Nous avons essayé de leur parler de notre souveraineté. Ils ne voulaient rien entendre. »

Juste au moment où Cosme avait reçu l’autorisation de reprendre l’événement des premiers policiers, il a vu que les gens éteignaient rapidement les incendies et remballaient sur les ordres du deuxième groupe d’officiers.

Le département de police de Detroit a depuis présenté des excuses.

DPD a reconnu la mauvaise communication entre les forces de l’ordre et a présenté des excuses, déclarant: «Au nom du département de police de Detroit, nous voudrions nous excuser pour l’interruption d’une cérémonie sacrée… nous pouvons toujours faire mieux pour traiter ces types d’incidents.

Le service de police de Detroit a reconnu qu’il avait échoué dans cette interaction avec la cérémonie de l’érablière et, espérons-le, apportera les corrections appropriées à l’avenir.

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.