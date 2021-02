La police de Delhi arrête un homme pour avoir triché un ressortissant afghan

La police de Delhi a arrêté un homme du Cachemire, pour avoir trompé un ressortissant afghan en l’incitant à vendre sa pierre émeraude à un prix plus élevé. L’arrestation a eu lieu le 25 février, à la suite d’une plainte de Syed Shah Agha, d’Afghanistan.

Agha a déclaré que Gulam Hasan arrêté ne lui avait donné que Rs 21 lakh après avoir vendu l’émeraude d’une valeur de Rs 2,73 crore. Hasan avait promis à Agha de vendre le bijou à un prix plus élevé. « Hasan savait que le plaignant appartenait à l’Afghanistan et ne restera pas longtemps en Inde. Par conséquent, il a délibérément commencé à retarder l’affaire », a déclaré la police dans un communiqué.

Une enquête plus approfondie est en cours et de plus amples informations sont attendues. (ANI)

