La police annule la vente de PlayStation 5 dans le magasin de Tokyo

La police de Tokyo a été appelé chez un détaillant d’électronique après qu’un réapprovisionnement de la PlayStation 5 a provoqué le chaos.

Ils ont annulé la vente parce que les gens étaient fous !! Poussé si fort, même les caisses enregistreuses et le personnel ont reculé. Je n’ai jamais vu ce genre de folie au Japon auparavant … – Dave Gibson ⠿ POKEMON (@AJapaneseDream)

30 janvier 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Le personnage principal « Attack On Titan » est mort dans la saison 4

La succursale d’Akihabara, Yodobashi Camera, l’une des plus grandes chaînes de vente au détail d’électronique au Japon, il avait l’intention de vendre les consoles selon un système de premier arrivé, premier servi.

Comme détaillé dans un rapport sur PSU, la plupart des détaillants au Japon ils utilisent actuellement un système de loterie pour essayer de décourager les revendeurs de profiter des ventes de consoles PlayStation 5. Certains détaillants comme Amazon Japan, Rakuten et 7-Eleven vendent sur la base du premier arrivé, premier servi, mais uniquement en ligne.

Caméra Yodobashi permet aux clients acheter la console en personne, mais la plupart des magasins exigent que les clients aient une carte de crédit pour en acheter une PS5.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Pilote de redémarrage «The Wonder Years» prêt pour ABC

Le développeur du jeu Dave Gibson sur Twitter, qui travaille pour Créature Inc. dans la franchise de Pokémon, était à la vente et a capturé des images de foules se bousculant et se bousculant.

À la suite de la ruée, sNous avons appelé la police pour tenter de mettre de l’ordre dans la situation. Finalement, le vente de Playstation 5 il a été annulé totalement.