La police a-t-elle une limite de QI maximale ? Pourquoi la réforme peut exiger des QI et des diplômes universitaires plus élevés

Au lendemain de la condamnation de l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, les appels à une réforme significative de la police ne reçoivent que faiblement une réponse.

Le Congrès est maintenant en vacances avec seulement un «cadre» pour la réforme de la police et aucune action décisive sur le George Floyd Justice in Policing Act de 2021.

La formation policière – ou son absence – a été au cœur de la conversation sur la façon de mieux équiper les agents pour servir et protéger le public.

Mais existe-t-il un moyen de garantir que seules les recrues policières les plus compétentes se retrouvent dans les académies de formation ?

Certains pensent qu’une bonne façon de commencer serait de modifier l’approche actuelle des académies de police en matière de renseignement et d’éducation.

Y a-t-il une limite ou un QI maximum pour la police ?

L’idée quelque peu sensationnaliste que les académies et les départements de police n’autorisent pas les personnes ayant un QI élevé dans la force apparaît parfois dans les débats autour de la réforme de la police. Et bien que la croyance ne soit pas tout à fait exacte, elle n’est pas fausse non plus.

Il n’y a pas de barre ou de seuil officiel ou universel pour les carrés de QI à travers le pays, mais dans au moins certains États, il est légal pour les services de police de rejeter les candidats qui obtiennent un score « trop élevé » aux tests d’intelligence.

mais il y a des preuves limitées pour prouver qu’ils le font.

En 2000, la 2e Cour d’appel des États-Unis à New York a confirmé la décision de la ville de New London, CT de rejeter Robert Jordan comme candidat à la police après avoir marqué 33 points, ou l’équivalent d’un QI 125, sur leur examen de qualification.

À l’époque, le score de QI moyen national pour la police à l’échelle nationale était de 21 à 22, l’équivalent d’un QI de 104, ce qui est considéré comme juste au-dessus de la moyenne. En revanche, le QI de Jordan de 125 est classé comme étant bien supérieur à la moyenne, élevé ou supérieur, selon l’échelle de QI utilisée.

Le procès fédéral que Jordan a déposé contre New London a affirmé que la police n’interviewait que les candidats ayant obtenu un score de 20 à 27, affirmant que ceux qui obtiennent un score trop élevé peuvent s’ennuyer du travail de la police et partir peu de temps après la formation, gaspillant ainsi les ressources financières de la ville.

Mais le travail de la police est complexe et requiert un niveau élevé de pensée critique. Bien que la police doive souvent être rapide et décisive dans sa prise de décision, il doit également y avoir un espace pour la nuance.

Une force composée presque entièrement de personnes ayant un QI moyen est-elle capable de faire face à la complexité du maintien de l’ordre ?

Être un agent des forces de l’ordre devrait-il exiger un diplôme universitaire?

La formation policière telle qu’elle existe actuellement n’est peut-être pas le meilleur moyen de s’assurer que les nouvelles recrues possèdent – ​​et sont capables d’utiliser – des compétences essentielles en matière de pensée critique.

Par conséquent, certains États, dont l’Illinois, le New Jersey et le Dakota du Nord, exigent que les agents aient terminé au moins deux années d’études collégiales ou l’équivalent. Ces États figurent également tous parmi les 11 derniers de ceux qui ont le plus faible nombre de meurtres de policiers.

La logique derrière ces exigences est que le cerveau n’est pas complètement développé avant la vingtaine, ce qui signifie que les jeunes recrues de la police peuvent ne pas avoir de capacités cognitives vitales au cours des premières années de leur carrière.

La recherche montre également que les agents de formation collégiale sont plus susceptibles d’accepter les changements, en particulier en ce qui concerne les méthodes de police. Il peut donc être essentiel d’avoir des policiers mieux formés pour bâtir une force de police dynamique et adaptable.

Ce concept n’est pas nouveau.

La Commission présidentielle de 1967 sur l’application de la loi et l’administration de la justice a recommandé que tous les policiers du pays aient une licence d’ici 1982. Cette recommandation n’a toutefois pas été respectée.

Pourquoi les policiers ont besoin de plus d’éducation.

Les agents des forces de l’ordre très instruits sont 40 % moins susceptibles d’utiliser la force dans leurs activités de maintien de l’ordre et 30 % moins susceptibles d’utiliser des armes dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils sont également 40 % moins susceptibles de perdre leur emploi en raison d’une mauvaise conduite.

L’hypothèse est que ces agents sont meilleurs pour résoudre les problèmes et désamorcer les rencontres sans recourir à la violence. Cela rend les communautés plus satisfaites et plus sûres.

La police communautaire devrait signifier que la police travaille avec ses citoyens plutôt que d’adopter une approche combative.

La mise en place d’une police cruciale axée sur les problèmes est nécessaire pour protéger à la fois la police et les communautés contre les crimes violents.

