La poignée de main de Tommy Fury et Jake Paul lors d’une conférence de presse vaudra 500 000 €

Ryobi Taille-haies 500 W RYOBI - lame 50 cm - compatible HedgeSweep™ - reconditionné

Spécificités : Poignée Ergonomique Micro-alvéolée Pour Une Prise En Main Ferme Et Confortable Large Gâchette D’accélération Pour Une Prise En Main Facilité Même Lors Du Travail À Bout De Bras Décharge De Traction Évitant Le Débranchement De La Rallonge Électrique Pendant Le Travail Large Poignée Ergonomique Pour Une Prise En Main Ferme Et Confortable Lames Double Action Permettant Une Finition Impeccable Et Moins De Vibrations Double Affûtage Des Dents Au Diamant Pour Une Plus Belle Qualité De Coupe Et Plus De Rendement Contenu De La Livraison : 1 Taille-haies 500 W Fourreau De Protection - Ryobi - Taille-haies 500 W Ryobi - Lame 50 Cm - Compatible Hedgesweep™ - Reconditionné