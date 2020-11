La plus récente espèce de singe au monde a été trouvée dans un laboratoire, pas lors d’une expédition

La découverte du Popa langur, un singe mangeur de feuilles de taille moyenne trouvé dans le centre du Myanmar, a été récemment annoncée par des scientifiques. On estime qu’il n’y a que 200 à 250 de ces singes, ce qui signifie probablement que la nouvelle espèce est classée «en danger critique d’extinction». Cette découverte a été annoncée juste une semaine environ après que deux nouvelles espèces de plus grand planeur – un marsupial planeur – aient été identifiées en Australie. Mais que veulent dire les scientifiques lorsqu’ils annoncent la découverte de «nouvelles» espèces de mammifères? Ces animaux étaient-ils vraiment inconnus de la science?

Bien que les découvertes telles que le langur et les planeurs soient certainement passionnantes, il est important de préciser qu’il ne s’agissait pas d’espèces auparavant inconnues découvertes par un explorateur intrépide. Au contraire, ces animaux ont été identifiés comme un groupe génétiquement distinct au sein d’une population déjà connue. En fait, les populations locales vivent avec ces animaux depuis des générations et ont leurs propres méthodes d’identification et de classification des espèces. Lorsque les chercheurs annoncent une espèce nouvellement définie sur la base de preuves génétiques, cela signifie généralement qu’ils ont élevé une sous-espèce déjà définie au niveau de l’espèce.

Les espèces ne sont pas aussi nettes qu’elles le paraissaient lorsque nous en avons entendu parler pour la première fois à l’école. La plupart des chercheurs utilisent le «concept d’espèce biologique», qui repose sur la capacité des animaux à produire ensemble une progéniture fertile, mais il existe de nombreuses autres façons de définir une espèce. Comme la plupart des autres primates récemment décrits, le Popa langur a été identifié à l’aide d’informations génétiques ou du concept d’espèce phylogénétique. Ceci est basé sur la façon dont les animaux se rapportent à d’autres groupes en termes évolutifs, définissant essentiellement une espèce comme le plus petit groupe qui peut être génétiquement distingué d’une autre espèce mais qui partage toujours un ancêtre clair.

L’élévation d’une sous-espèce à de nouvelles espèces sur la base d’informations génétiques peut être controversée. Certains chercheurs rejettent ces découvertes comme une «inflation taxonomique» et craignent que le changement des classifications puisse perturber les efforts de conservation. D’autres notent que sans nom et estimation fiable de la population, ces petites poches de variation génétique pourraient facilement disparaître sans préavis, et que les élever au niveau de l’espèce garantit que le financement et les efforts de conservation sont dirigés vers ces groupes à risque. Où que vous soyez, il convient de noter que l’idée d’une espèce – sous n’importe quelle définition – est une construction humaine pour expliquer la variation dans le monde naturel, et aucune définition ne sera une représentation parfaite de la variation biologique.

Identifier une nouvelle espèce

Le Popa langur nouvellement décrit a été découvert grâce à une étude phylogénétique qui cherchait à mieux comprendre les relations évolutives entre les 20 espèces connues du genre Trachypithecus – connu officieusement sous le nom de langurs, lutungs ou singes feuilles. Les scientifiques ont utilisé des échantillons fécaux de langurs sauvages et des échantillons de tissus de spécimens de musée pour clarifier les relations taxonomiques à travers le genre.

Un groupe de langurs s’est démarqué – les preuves génétiques ont montré qu’il existait des variétés occidentales et orientales claires, mais qu’une population centrale ne correspondait à aucune de ces variétés. Les variétés occidentales et orientales, qui étaient auparavant appelées sous-espèces de langur de Phayre, ont ensuite été élevées au niveau de l’espèce (langur de Phayre ou Trachypithecus phayrei et le langur de l’État Shan ou T. melamera, respectivement). La population restante a été appelée Trachypithecus popa – le Popa langur, après le mont Popa à proximité. Cette espèce nouvellement définie vit dans quatre populations distinctes et est menacée d’extinction en raison de son petit nombre, de la déforestation et des effets de l’agriculture et de l’extraction du bois.

Il peut être surprenant d’entendre qu’une espèce nouvellement découverte est menacée d’extinction, mais c’est souvent le cas avec les reclassifications génétiques. Les deux sous-espèces précédemment nommées à partir desquelles le Popa langur a été identifié étaient déjà classées comme «en danger» selon les critères officiels de la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ce qui signifie que ces animaux déjà menacés ont maintenant une population encore plus petite que cru auparavant. Ces deux sous-espèces – Phayre et le langur de l’État Shan, maintenant des espèces à part entière – devront être réévaluées pour le risque d’extinction. Le Popa langur n’a pas encore été classé, mais les auteurs de l’étude suggèrent qu’il devrait entrer dans la catégorie «en danger critique d’extinction», en raison de sa petite population fragmentée et de l’habitat limité dont il dispose.

Les reclassifications génétiques peuvent être un rappel important pour concentrer les efforts de conservation à des niveaux taxonomiques plus élevés. Par exemple, le aye-aye, un étrange primate nocturne trouvé dans les forêts de Madagascar, représente un genre monospécifique – un genre avec une seule espèce vivante. Il n’y a pas de créature vivante comme un aye-aye, donc son extinction serait une grande perte de diversité génétique, écologique et comportementale. Le Popa langur, en revanche, est l’une des quelque 20 espèces du genre langur Trachypithecus, qui partagent tous une histoire évolutive relativement récente.

Néanmoins, l’identification de chaque nouvelle espèce de primates nous en dit un peu plus sur la diversité de cet ordre fascinant de mammifères. En comprenant que le Popa langur est génétiquement distinct des populations voisines, nous pouvons mieux prioriser les efforts de conservation pour ce groupe d’animaux. Cette nouvelle classification sera vitale pour générer des fonds de conservation pour protéger ce singe rare et son environnement.

Cet article est republié à partir de La conversation sous une licence Creative Commons.

