La plus longue chanson de Led Zeppelin était un chef-d’œuvre principalement improvisé

Après que Led Zeppelin a lancé son propre label, Swan Song, le groupe a lancé les choses avec une baleine: Graffiti physique (1975). À l’apogée de ses pouvoirs, le Zep a combiné les morceaux restants des disques précédents avec une récolte spectaculaire de nouvelles chansons pour faire un double album.

Dès le morceau d’ouverture, «Custard Pie», on pouvait dire que le groupe voulait faire une déclaration lourde après quelques explorations plus légères sur Maisons de la Sainte (1973). Ce thème s’est poursuivi avec «The Rover» et «Trampled Under Foot», tous deux présents sur le premier album avec un nouvel hymne, «Kashmir».

Mais l’un des plus puissants de Zep pistes fermées face 1. Pour cette déclaration, le groupe s’est tourné vers un blues mettant en vedette Jimmy Page à la guitare slide. Il semblait que le groupe avait atteint un sommet avec son plus long enregistrement en studio, «In My Time of Dying», une piste qui rappelait l’enregistrement de Zep en quelques prises.

« In My Time of Dying » est la plus longue chanson de Led Zeppelin à un peu plus de 11 minutes

Led Zeppelin: Jimmy Page et John Bonham se produisent en 1977. | George De Sota / Redferns

Alors que Zeppelin n’a jamais hésité à jouer sur de longs morceaux, le groupe a vraiment repoussé les limites avec «In My Time of Dying», un blues traditionnel enregistré par plusieurs musiciens (dont Bob Dylan) avant eux. La version de Zep démarre à 11 minutes, 6 secondes.

Le morceau a servi de vitrine aux quatre membres du groupe, et il est impossible de dire qui brille le plus. Page offre le genre de performance qui a amené les gens à se demander s’il avait vendu son âme pour invoquer une telle puissance à la guitare.

Pendant ce temps, John Bonham égalise la puissance de Page du début à la fin. Et Robert Plant et John Paul Jones sont là avec eux deux pour l’attaque de 11 minutes. En regardant en arrière l’enregistrement dans Lumière et ombre (2012), Page a considéré «In My Time of Dying» comme un moment fort de la sortie.

« Tout au long de [Physical Graffiti] vous pouviez entendre les quatre éléments constituant le cinquième élément », a déclaré Page. Et il semble que le groupe n’a pas été déconcerté par la longueur du morceau. Page ne voyait aucune raison d’être. «Quand tu joues comme ça, qui veut s’arrêter?» il a dit.

Jimmy Page a déclaré que « In My Time of Dying » était principalement improvisé

Led Zeppelin en 1973. | Michael Putland / Getty Images

Parfois, vous lirez l’histoire d’un jam studio Zeppelin qui se transforme en quelque chose de spécial. «Rock and Roll», du quatrième album, a commencé de cette façon. Il en a été de même pour « Piétiné sous le pied » Mais « In My Time of Dying » est une prise live, avec un minimum d’overdubs. Et Page a dit que c’était improvisé.

« In My Time of Dying » a été enregistré dans ou deux prises largement improvisées « , a déclaré Page dans Lumière et ombre. «Nous sommes juste à la limite.» À la fin du morceau, vous entendez quelqu’un tousser avant que Bonham ne crie qu’il pense que « ce sera celui-là. »

Les membres de Zeppelin ont toujours considéré Graffiti physique une de leurs plus grandes réalisations. En plus de la pièce maîtresse qui était «Kashmir», le groupe a livré plusieurs chefs-d’œuvre avec. «In My Time of Dying», l’enregistrement le plus long de Zep, n’a pas diminué un peu au cours des 45 dernières années.