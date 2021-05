La plus jeune exoplanète trouvée par le télescope Hubble est de la taille de Jupiter (et toujours en croissance)

le Le télescope spatial Hubble a scruté le cosmos et repéré sa plus jeune exoplanète à ce jour, un monde géant à 379 années-lumière de la Terre qui continue de croître.

Les planètes se forment sous forme de poussière et de gaz, tourbillonnant dans un disque circumstellaire entourant leur étoile, se heurtent et se condense pour devenir lentement une «boule». Loin dans la constellation du Centaure, Hubble a repéré une planète toujours en train de se rassembler. Le jeune géant gazier exoplanète , désigné PDS 70b, n’a « que » 5 millions d’années, ont déclaré les scientifiques de Hubble. Alors que la planète continue à accumuler de la masse, la tirant de la jeune étoile sur laquelle elle orbite, elle est déjà énorme – à peu près la taille de Jupiter.

Dans une nouvelle étude, les scientifiques ont profité de cette opportunité unique pour étudier une planète dans ses années de formation comme le PDS 70b avec le télescope de Hubble. .

« Ce système est tellement excitant parce que nous pouvons assister à la formation d’une planète », co-auteur Yifan Zhou, également de l’Université du Texas à Austin, dit dans un communiqué . « C’est la plus jeune planète authentique que Hubble ait jamais imaginée directement. »

En rapport: 7 façons de découvrir des planètes extraterrestres

Le disque autour de l’étoile dans le système 70b qui alimente l’exoplanète PDS 70b. (Crédit d’image: ESO, VLT, André B.Müller (ESO))

Les chercheurs ont pu utiliser la sensibilité à la lumière ultraviolette de Hubble, ce qui leur permet de repérer et de mesurer le rayonnement du gaz chaud qui tombe dans les planètes en formation, les chercheurs ont directement mesuré le taux de croissance de masse du PDS 70b.

« Les observations de Hubble nous ont permis d’estimer à quelle vitesse la planète prend de la masse », a déclaré Zhou. C’est la première fois que des chercheurs ont pu mesurer le taux de croissance de masse de la planète.

Ils ont également pu imager directement la planète et ont constaté qu’elle semble arriver à la fin de son processus de formation.

De plus, l’équipe a vu un certain nombre de «points chauds» briller dans la lumière ultraviolette, que Hubble est réglé pour détecter. Ces points chauds, pensent les chercheurs, sont causés par un matériau chaud qui s’étend jusqu’à la surface de la planète à partir de lignes de champ magnétique qui s’étendent de l’atmosphère de la planète au disque circumstellaire de son étoile.

L’exoplanète PDS 70b. (Crédit d’image: MAGE TRAITEMENT: Joseph DePasquale (STScI))

« Si ce matériel suit les colonnes du disque sur la planète, cela provoquerait des points chauds locaux », a déclaré Zhou. « Ces points chauds pourraient être au moins 10 fois plus chauds que la température de la planète. »

Bien que Hubble ait repéré plus de 4000 exoplanètes à ce jour, environ 15 ont été directement imagées, selon le communiqué. De plus, la plupart de ces 15 exoplanètes ressemblaient à des points sur les photos, car elles sont si éloignées et petites.

Suite: Cette étrange planète extraterrestre riche en lave se crée une nouvelle atmosphère

« Nous ne savons tout simplement pas grand-chose sur la croissance des planètes géantes », a déclaré l’auteur de l’étude Brendan Bowler de l’Université du Texas à Austin, dans le même communiqué. « Ce système planétaire nous donne la première occasion de voir du matériel tomber sur une planète. Nos résultats ouvrent un nouveau domaine pour cette recherche. »

Ces observations du PDS 70b ne sont pas une image complète de l’exoplanète, ont reconnu les chercheurs dans leur déclaration. Des données supplémentaires sont nécessaires pour confirmer le taux de croissance de masse et explorer davantage la planète. L’étude plus détaillée du PDS 70b peut aider à comprendre comment se forment des planètes géantes gazeuses similaires.

Tout en étudiant le PDS 70b, les chercheurs ont utilisé une nouvelle technique qui, selon eux, « ouvre une nouvelle voie pour d’autres recherches sur les exoplanètes, en particulier pendant les années de formation d’une planète », selon le communiqué. Dans cette technique, Zhou a supprimé l’éblouissement provenant de l’étoile dans le système PDS 70b.

L’éblouissement stellaire peut être un défi pour les scientifiques qui étudient des objets lointains comme cette exoplanète, et les chercheurs ont souvent du mal à étudier les exoplanètes proches de leurs étoiles hôtes. Ainsi, en supprimant l’éblouissement, l’équipe a pu mieux voir la planète et a ouvert la voie aux futurs chercheurs pour étudier des planètes plus proches de leurs étoiles hôtes.

« Trente et un ans après le lancement, nous trouvons toujours de nouvelles façons d’utiliser Hubble », a ajouté Bowler. « Avec de futures observations, nous pourrions potentiellement découvrir quand la majorité du gaz et de la poussière tombe sur leurs planètes et si cela se produit à un rythme constant. »

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.