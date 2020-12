La plus grande version PC de l’histoire est « Cyberpunk 2077 »

« Cyberpunk 2077 » a connu le plus grand jour de sortie de PC de n’importe quel jeu de l’histoire lorsque le jeudi dernier, 10 décembre.

Il record ci-dessus n’était en vigueur que depuis deux jours, avec «World Of Warcraft: Shadowlands» prenant la première place le 8 décembre. L’expansion de « World Of Warcraft » vendu 3,7 millions de copiez-vous le jour du lancement, que les développeurs de Tempête De Neige ils ont confirmé dans un communiqué de presse.

«Cyberpunk 2077» Il a reçu 8 millions de précommandes, comme confirmé par votre compte officiel de Twitter. Dans leur compte public des actionnaires, ils ont révélé la division de ces précommandes entre PC et console, avec PC responsable de 59%.

Ces deux chiffres combinés nous indiquent que les pré-commandes pour PC ont été 4,72 millions, plus d’un million de plus que « Shadowlands ». Les 3,7 millions de « Shadowlands » comprennent également les ventes du premier jour, tandis que les chiffres « Cyberpunk » non, donc le véritable écart sera encore plus grand.

Les ventes du premier jour pourraient également conduire à «Cyberpunk 2077» au-delà de la limite de la sortie la plus réussie de l’histoire du jeu vidéo. Les précommandes s’élèvent à 500 millions de dollars dollars de ventes, le record total détenu par « Grand Theft Auto V » de 800 millions de dollars.