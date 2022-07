La plus grande sortie d’Annapurna jusqu’à présent est Stray. L’infâme jeu de chat prend un excellent départ

Vous avez certainement remarqué si vous naviguez sur Internet ces derniers temps à quel point Stray est devenu populaire. Stray est un jeu d’aventure par un petit studio appelé BlueTwelve Studio, et le personnage central est un chat.

Notre évaluation a donné au livre 82% des voix et le label « merveilleux voyage félin qui lui tombe toujours sur les pattes ».

La sortie de Stray semble également « se tenir sur ses pieds ». Le jeu est déjà la plus grande sortie de l’éditeur Annapurna Interactive, comme l’a rapporté Benji-Sales sur Twitter. Le premier jour de sa sortie sur Steam, Stray a vu près de 63 000 utilisateurs simultanés.

Les chiffres de Stray sont par ordre de grandeur supérieurs à la moyenne, même si ces statistiques n’indiquent pas nécessairement à quel point un jeu se vend bien.

Plus grand que d’autres versions récentes d’Annapurna, telles que l’excellent jeu de tir à la première personne Neon White et 12 Minutes d’il y a un an.

La surprise est toujours le produit le plus vendu sur Steam à ce jour. En outre, Playstation Les membres Plus Premium peuvent jouer au jeu gratuitement sur PlayStation 4 et PlayStation 5, où il est également disponible.

Au cours de la dernière année, l’anticipation de Stray a progressivement augmenté grâce à des bandes-annonces sporadiques qui nous rappellent à quel point il est amusant de s’aventurer dans un monde post-apocalyptique périlleux en tant que chat mignon. The Day Before a atteint la première place sur la liste des jeux les plus recherchés de Steam, grâce au battage médiatique intense autour du jeu.

De toute évidence, il existe un grand marché pour les jeux pour chats (qui sont bien meilleurs que les titres pour chiens). Et peut-être le plus important, le protagoniste du chat de Stray est l’une des créatures animées les plus réalistes que j’ai jamais vues dans un jeu vidéo. Elle peut s’en tirer avec ses jeux de puzzle fastidieux parce que le titre est si magnifique.

J’aurais dû être fatigué de la plate-forme automatisée et des problèmes logiques faciles maintenant, mais je continue d’avancer en prévision du prochain endroit confortable où je pourrai appuyer sur Y pour faire une sieste ou donner un coup de pied dans un nouveau tapis.