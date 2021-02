La plus grande PS5 au monde ne coûte que 70000 USD

Saviez-vous déjà que le plus grand du monde PS5 plus de Mesure 3 pieds de haut et environ 500 livres pèse Pas? Eh bien, le célèbre YouTuber ZHC, qui compte près de 20 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube, a réalisé une console aussi spéciale et le résultat est vraiment impressionnant.

Le prix, en particulier, n’est pas mal, car il a payé au total environ 70000 € pour cette PS5 surdimensionnée.

La PS5, qui ne passe probablement par aucune porte dans ce pays, pèse également autant que 55 consoles PS5 régulières.

Mais ce n’est pas tout. Au-dessus de la console, le nouveau DualSense bien sûr, ils ne manquent pas non plus Et quiconque pense que tout cela est juste pour le spectacle a tort. Le DualSense devrait avoir « toutes les fonctions comme un DualSense normal ».

Certes, la question se pose de savoir pourquoi il doit être si surdimensionné et ZHC ne répond pas vraiment à cela dans sa vidéo. Mais bon, c’est cool et la vidéo correspondante est divertissante. Est-ce de cela que dépend le YouTuber à la fin?

D’autre part, la disponibilité de la PS5 semble toujours assez mauvaise. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans nos articles: