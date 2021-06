La plus grande piscine du monde abritera un nouveau centre de formation des astronautes

La plus grande piscine au monde conçue pour la formation des astronautes et le développement de robots sous-marins sera construite au Royaume-Uni près de l’aéroport de Cornwall Newquay, qui devrait servir de port spatial pour Virgin Orbit sera lancé à partir de l’année prochaine.

Faisant partie de ce qui deviendra le centre sous-marin Blue Abyss, la piscine de 164 pieds de long (50 mètres) et de 130 pieds de profondeur (40 m) aura un plancher en gradins et un puits de 164 pieds de profondeur (50 m) mesurant 52 pieds de large (16 m) . La société a dit dans un rapport que la piscine pourrait contenir 1 483 216 pieds cubes (42 000 mètres cubes) d’eau, ce qui équivaut à 17 piscines olympiques ou 169 millions de tasses de thé.

L’entreprise négocie actuellement avec l’autorité locale, Cornwall Council, pour acheter quatre parcelles de terrain à côté du futur Spaceport Cornwall, où le centre sera situé. Il demandera ensuite un permis de construire, en supposant que la construction soit achevée dans les 18 mois qui suivent. Le centre devrait ouvrir ses portes en 2023.

La société n’a pas précisé si elle avait déjà levé la totalité de la somme de 150 millions de livres sterling (213 millions de dollars) nécessaire à la construction du centre, qui comprendra également des chambres hypobares et hyperbares simulant les effets des hautes et basses pressions, ainsi que des une suite de microgravité, un centre de formation avec des salles de classe et des installations d’hébergement sur place.

L’astronaute britannique Tim Peake, qui a passé 186 jours sur la Station spatiale internationale en 2016, est l’un des membres du conseil d’administration de la société.

« Cornwall est la maison idéale pour Blue Abyss, une région avec un grand potentiel pour ses ambitions spatiales, aérospatiales et d’énergie renouvelable », a déclaré Peake dans le communiqué. « Ce projet rejoindra la station terrienne de Goonhilly (une grande station spatiale de radiocommunication située à Cornwall) et Spaceport Cornwall en tant qu’actifs nationaux importants, créant une installation de formation et d’essai en haute mer et en recherche spatiale, ainsi qu’une fantastique ressource éducative, aidant à élargir nos connaissances sur la façon dont les humains et la technologie peuvent fonctionner dans des environnements extrêmes. »

Le centre de formation des astronautes a été conçu par Robin Partington, un architecte britannique connu pour le Gherkin, l’un des gratte-ciel les plus reconnaissables de Londres. (Crédit image: Blue Abyss)

Le centre, conçu par l’ancien instructeur de plongée de l’armée britannique John Vickers, a été conçu par l’architecte britannique Robin Partington, qui a dirigé la conception du Gherkin, l’un des gratte-ciel les plus reconnaissables de Londres.

« Nous prévoyons une installation unique au monde avec un large éventail d’utilisations potentielles qui exploitent un si grand nombre d’industries pour lesquelles Cornwall et le sud-ouest du Royaume-Uni sont connus », a déclaré Vickers dans le communiqué. « Blue Abyss sera un énorme atout de recherche pour l’aérospatiale, l’énergie offshore, la robotique sous-marine, la physiologie humaine, la défense, les loisirs et les industries maritimes. »

Le centre aura un toit coulissant à travers lequel une grue de 33 tonnes (30 tonnes métriques) descendra de gros objets dans la piscine. Ces objets pourraient inclure des maquettes de composants de la Station spatiale internationale, ainsi que des décors de films sous-marins ou des maquettes de systèmes de grottes pour tester des sous-marins télécommandés.

La température, l’éclairage et la salinité de la piscine seront réglables pour simuler différentes conditions, y compris différents courants à différentes profondeurs.

