La plus grande exposition Harry Potter au monde arrivera en Amérique latine

La plupart des enfants ou adolescents de nombreux jeunes d’aujourd’hui ont été marqués par ‘Harry Potter’, l’une des sagas littéraires les plus réussies au monde, écrite par JK Rowling, qui a eu son adaptation au cinéma et a multiplié ses fans. Au total, huit films ont raconté l’histoire du jeune sorcier et de ses amis jusqu’en 2011, mais leur héritage est toujours d’actualité.

La franchise continue de sortir des films avec ‘Animaux fantastiques’, qui est actuellement en plein tournage, après plusieurs retards dus à la situation de son ancien protagoniste, Johnny Depp. Les fans auront plus à célébrer avec le partenariat entre Imagine Exhibitions et Warner Bros. pour réaliser une exposition unique du Monde Magique, après sa précédente version de 2009.

Officiellement, il sera appelé « Harry Potter: l’exposition » et se déroulera dans un espace de près de 1400 mètres carrés, où les fans découvriront un visite unique avec des moments mémorables de la saga, avec des lieux conçus, des personnages, des décors et différentes figures qui apparaissent sur les bandes. Il comportera également accessoires et costumes originaux qui ont été utilisés dans les longs métrages.







« Nous sommes ravis de nous associer aux experts d’Imagine Exhibitions pour cette nouvelle exposition Harry Potter. Toutes les personnes impliquées dans ce projet se sont engagées à offrir aux fans du monde entier une expérience inédite et innovante du monde des sorciers. », a déclaré Peter van roden, vice-président senior du divertissement thématique mondial pour Produits de consommation Warner Bros..

Selon le communiqué officiel de l’entreprise, cette grande exposition du monde de Harry Potter visiter différentes villes du monde, y compris Amérique latine, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Il fera ses débuts prévus en 2022, bien qu’il n’y ait pas pour le moment de date exacte pour l’Amérique latine.