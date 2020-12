La plus grande demande des fans de Ant-Man 3: donnez plus de blagues à Judy Greer et Evangeline Lilly

2020 était une année morte pour l’univers cinématographique Marvel en ce sens qu’il s’agissait de la première année civile depuis 2009, un film MCU n’était pas sorti.

2021 et au-delà semble cependant prometteur pour le MCU, et cela en partie parce que le L’homme fourmi la franchise se poursuivra. Un troisième film Ant-Man est en préparation et les fans sont ravis. Mais il y a un aspect particulier du film qu’ils aimeraient voir changé: des rôles plus amusants pour deux des stars du film.

Voici pourquoi les fans réclament plus de rires de Judy Greer et Evangeline Lilly.

Récapitulatif de la série ‘Ant-Man’

Jusqu’à présent, il y a eu deux films Ant-Man avec un ensemble de stars à l’appui des deux. Considérez le talent derrière le film, notamment:

Paul Rudd comme notre héros, Scott Lang

Evangeline Lilly dans le rôle de notre autre héros, Hope Van Dyne (alias la Guêpe)

Michael Douglas comme Ant-Man original, Hank Pym

Michelle Pfeiffer comme Janet Van Dyne

Judy Greer en tant qu’ex-femme de Lang et mère de sa fille

Michael Pena dans le rôle de Luis, l’acolyte sage de Lang

La raison pour laquelle les films Ant-Man fonctionnent est qu’ils sont capables de réaliser deux des genres de films les plus difficiles à exécuter: l’action et la comédie. C’est une prémisse de haut niveau qui utilise l’humour pour aider à faire avancer l’histoire. Rudd est certainement capable en tant que comédien – il est surtout connu pour ses rôles dans des comédies telles que Je t’aime homme, Anchorman et la Vierge de 40 ans.

Mais c’est le reste de la distribution qui s’intensifie qui contribue également à l’élever. Pena a probablement l’un des rôles les plus drôles de tous les MCU (une série qui repose fortement sur la comédie). Il sera intéressant de voir à quel point le film repose sur l’humour pour terminer sa trilogie.

Ce que nous savons sur ‘Ant-Man 3’ jusqu’à présent

Ant-Man 3 reprendra avec Scott Lank et la famille Pym dans un monde post-Thanos. Plus que cela, cela aidera le MCU à entrer dans sa prochaine phase. Cela peut également aider à mettre en place un tout nouveau méchant (au moins pour le MCU). Selon IMDb, Pays de Lovecraft La star Jonathan Majors a été choisie pour incarner le méchant de Marvel Kang le Conquérant.

Dans les bandes dessinées, Kang est un descendant qui voyage dans le temps de Reed et Sue Richards, l’équipe mari et femme des Fantastic Four.

Ainsi, même s’il semble qu’Ant-Man and Co. aura les mains pleines avec Kang, il y a certainement une forte possibilité que la simple présence du personnage aidera à introduire les Fantastic Four dans le giron du MCU.

Mais de nombreux fans ne s’interrogent pas nécessairement sur les implications du film dans l’univers cinématographique plus large. Ils veulent simplement qu’il se concentre sur les interprètes déjà inclus.

La plus grande demande des fans ‘Ant-Man 3’: donnez plus de blagues à Judy Greer et Evangeline Lilly

Un fil Reddit dédié à la discussion Ant-Man 3 avait des fans spéculant sur le prochain film. Une affiche a souligné que dans une comédie comme L’homme fourmi, Greer et Lilly devraient avoir davantage l’occasion de montrer leur côté humoristique:

«Le problème mineur avec les films Ant-Man, c’est qu’ils n’écrivent jamais beaucoup, ce qui est drôle pour les personnages secondaires (à part Luis (. Ce n’est pas comme si je vais oublier à quel point Paul Rudd est hilarant si Judy Greer ou Evangeline Lilly font une blague de temps à autre. »

Greer est un acteur comique expérimenté qui est hilarant lorsqu’on lui en donne l’opportunité. Quiconque a vu sa performance gagnante en tant que Kitty sur Développement arrêté peut en attester. Et la force de Lilly réside dans sa capacité à livrer des réactions impassibles à la maladresse de Rudd.

Ce qui rend Rudd si efficace dans le rôle de Lang, c’est qu’il n’est pas le super-héros stéréotypé – il a beaucoup de mal à jouer le rôle. Le personnage de Lilly est beaucoup plus bien mis en place, et l’avoir en contraste avec Rudd rend le film encore plus drôle.

En bref, Ant-Man 3 pourrait grandement bénéficier de donner à Lilly et Greer non seulement plus de temps d’écran, mais plus de chances d’être drôle.