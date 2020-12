La plus grande déception que Lorna Cepeda a subie, alors qu’elle n’avait que 12 ans et rêvait de patinage artistique

« Je suis Betty la moche”A été publié il y a 21 ans et, malgré le temps, il continue d’être l’une des telenovelas les plus réussies de l’histoire. En fait, après avoir atteint Netflix Il y a quelques mois, il restait parmi les productions les plus vues sur la plateforme de streaming, attirant de nouveaux publics et d’anciens qui se souviennent de ses personnages amusants.

L’un de ces personnages attachants était Patricia Fernandez, mieux connu sous le nom de ‘Peliteñida » dans « Je suis Betty la moche». Elle était l’un des grands ennemis de Betty, même si en même temps c’était aussi l’un de ceux qui ont donné plus de vie à l’émission de télévision. Interprétée par Lorna cepeda, la ‘Peliteñida‘est devenu très célèbre parmi les fans de la feuilleton.

Tout au long de sa carrière d’actrice réussie, elle a partagé Instagram de nombreux moments de sa vie dans le passé, ainsi que de son quotidien pendant tout ce temps de pandémie. Une photo a attiré l’attention particulière de ses fans, qui n’avaient aucune idée de quoi Lorna cepeda avait une scène en tant que danseur.

L’actrice a partagé une photo où elle est vue avec 12 ans, en plus de raconter une anecdote qui a fait rire des milliers de ses adeptes. Que lui est-il exactement arrivé pendant son enfance? C’est ce que le ‘Peliteñida‘dans ton profil Instagram où il est vu avec un signe de « atlantique».

LA PLUS GRANDE DÉCEPTION DE LORNA CEPEDA EN RÊVE DE PATINAGE ARTISTIQUE

Lorna Cepeda quand elle était enfant quand elle avait les cheveux bruns courts (Photo: Instagram)

« L’histoire est comme ça, 12 ans, Carthagène, j’étais fasciné de rentrer dans tout ce qu’il y avait, et j’ai pu m’entraîner dur en patinage artistique, avec plusieurs professeurs, plusieurs camarades de classe qui ont patiné divin, des mois dans cette formation, j’ai appris à faire des pirouettes, je n’ai pas J’ai enlevé ces patins pour rien, mon corps me faisait mal, je suis tombé plusieurs fois, mais j’ai insisté parce que j’étais excité,« Commence à compter Lorna dans Instagram.

contrairement à patinage artistique sur glace, cela se fait sur une piste spéciale où les patineurs utilisent leur corps et les roues de leur patins pour concourir dans les différentes catégories. Il y a ceux qui demandent à faire des figures obligatoires, du patinage libre, des couples en danse, des solos et bien d’autres types selon le lieu.

« J’ai toujours adoré le patinage artistique, ils m’ont annoncé que j’étais entré dans la ligue de patinage artistique de Bolívar, ce qui m’a rendu plus fier, puis il était temps de faire ma présentation au public, ma mère ne pouvait pas venir car elle travaillait dans Barranquilla, alors j’ai appelé mon père, pour venir me voir, « Dit Cepeda.

Enfant, Lorna Cepeda a toujours aimé danser (Photo: Instagram)

Apparemment, elle avait mis beaucoup d’efforts choisis dans le cadre de la ligue officielle de leur localité, réalisant ainsi l’un de ses plus grands rêves d’enfant. Cependant, le destin lui serait cruel, car non seulement ils ne l’ont pas laissée faire la routineAu lieu de cela, ils ont avoué ne jamais l’avoir choisie pour participer:

« J’étais heureux, avec ma robe qu’il m’avait envoyée faire, prêt, pour qu’ils puissent me voir, quand tout à coup ils ont mis un signe dans ma main qui disait Atlántico, et j’étais de Bolívar, comme si le destin savait cela après des mois J’allais vivre dans mon autre ville, Barranquilla, et je n’ai pas compris, ai-je timidement demandé et je ne vais pas faire la routine? Et ils m’ont dit NON, il suffit de prendre cette affiche pour annoncer les vrais patineurs.

Lorna Cepeda lorsqu’elle a participé à un concours de patinage artistique (Photo: Instagram)

Alors je suis sorti, j’ai regardé mon papa qui était content, mais qui ne comprenait rien, ils ont attendu tout l’après-midi, ils ont sucé tout le spectacle et je ne suis plus jamais sorti, quand tout était fini, mon père m’a serré dans ses bras, chiant de rire, eh bien Ils étaient allés voir MON émission, et la seule chose qu’ils m’ont fait faire était de porter cette affiche, « Il a fini Lorna avec un message de joie à ses fans.

Dans ces moments-là, cela aurait pu être un traumatisme pour elle de lui enlever cette grande déception, mais Lorna cepeda Il a montré au fil des ans qu’il ne faisait pas partie des personnes à tomber pour une erreur ou quelque chose qui a mal tourné, mais bien au contraire. Elle a fait face à la décision de son équipe avec grâce aux côtés de sa famille et a continué son chemin, ce qui finirait par faire d’elle l’actrice à succès qu’elle est aujourd’hui.