La plus grande actualité PC du Computex 2021

L’un des salons les plus importants de l’univers PC, Computex, s’est malheureusement déroulé aux petites heures du jour férié aux États-Unis cette année. Heureusement, nous avons gardé un œil sur les annonces d’AMD, Intel, Nvidia et bien d’autres que vous devez connaître, et nous les avons résumées ci-dessous.

Si nous devions choisir un « gagnant », eh bien, AMD a volé la vedette. Un certain nombre d’annonces de CPU, de GPU et même d’architecture ont été faites pour une présentation Computex pleine à craquer. Mais nos canaux de messagerie et de discussion internes étaient également occupés à mâcher ce qu’Intel et Nvidia avaient à offrir.

Sans ordre particulier, voici ce que nous considérons comme les histoires les plus importantes de Computex.

FidelityFX Super Resolution est la réponse d’AMD à la technologie DLSS de Nvidia, qui utilisent toutes deux une certaine magie informatique pour tirer plus d’images de vos jeux. La technologie d’AMD, cependant, peut améliorer non seulement ses propres GPU, mais aussi ceux de la concurrence – oui, même les GPU de la série GTX 10 de Nvidia ! Mieux encore, il existe quatre niveaux de performances graphiques (en plus des performances natives du GPU), qui, selon cette diapositive AMD, offrent des fréquences d’images allant de 49 ips à 150 ips. C’est fou.

DMLA La super résolution FidelityFX d’AMD semble être un incontournable en ce moment.

Rappelez-vous quand Intel a introduit la soi-disant nouvelle unité de calcul (NUC), et à quel point petit ils étaient? Plus maintenant. Intel est entré sur le marché traditionnel des PC de petit format avec un NUC « Beast Canyon » de 8 litres pouvant accueillir une carte graphique pleine longueur aux côtés d’un élément de calcul avec un processeur de la série Tiger Lake-H de 11e génération. Intel a présenté son aperçu de Beast Canyon en avant-première, retenant les détails de prix et de disponibilité. Mais nous avons examiné de près les détails disponibles, ainsi que ce que nous pensons que cette mauvaise boîte sera capable d’accomplir.

Intelligence Le Beast Canyon NUC d’Intel est, eh bien, une bête.

Nous pensions à l’origine que le lancement des pièces Tiger Lake-U d’Intel en septembre dernier avait besoin d’un peu plus punch. Eh bien, Intel a livré. La société a lancé une nouvelle puce Tiger Lake à 5 GHz qui, selon elle, peut surpasser le Ryzen 5800U dans les jeux et la création de contenu. De combien, demandez-vous ? Si vous choisissez une référence de transcodage vidéo HandBrake, eh bien, le nouveau Core i7-1195G7 à 2,9 GHz surpasse le Ryzen comparable d’un énorme huit fois. Et avons-nous mentionné qu’Intel dispose désormais également d’un module 5G ?

C’est ce que vous attendiez : un nouveau GPU AMD qui peut rivaliser avec les GPU RTX de Nvidia. Chez Computex, la guerre des graphiques pour ordinateurs portables vient de commencer. AMD a lancé les Radeon RX 6800M, 6700M et 6600M, toutes avec des niveaux de puissance différents. AMD a déclaré que les puces RDNA 2 offrent des performances 1,5 fois supérieures aux conceptions RDNA d’origine, tout en fonctionnant à 43% de puissance en moins. Et bon sang, y a-t-il des repères !

45secondes.fr a examiné l’AMD Radeon RX 6800M, intégrée à l’Asus ROG Strix G15 Advantage Edition. Nous l’appelons un « digne concurrent de la GeForce de Nvidia » dès le titre, et nous vous montrerons pourquoi avec nos tests.

Gordon Mah Ung L’Asus ROG Strix G15 Advantage Edition est un joli notebook. Ce qu’il y a à l’intérieur est encore plus joli.

Ce que Nvidia appelle son « nouveau GPU phare du jeu » aurait peut-être mérité une place plus élevée dans notre liste, étant donné que, eh bien, il s’agit d’un nouveau GPU premium. Combinez le prix de 1 200 € et le fait que les cartes graphiques se vendent toujours presque immédiatement, et le résultat est une carte graphique que vous ne verrez probablement jamais. Cependant, les spécifications RTX 3080 Ti de Nvidia sont suffisamment massives, et nous avons même pu examiner la GeForce RTX 3080 Ti elle-même. Préparez-vous à être surpris.

Après avoir lu sur la marque de mise sur le marché d’Intel Evo pour ses conceptions d’ordinateurs portables haut de gamme « Project Athena », vous avez peut-être pensé qu’Intel était le seul fournisseur de puces à consacrer du temps et de l’argent pour s’assurer que votre prochain ordinateur portable de jeu était conçu correctement. Avez-vous remarqué le programme AMD Advantage au bas de notre histoire Radeon RX 6000M ? Voici ce que fait AMD pour garantir que votre prochain ordinateur portable Ryzen/Radeon est un produit convaincant.

Le métal liquide évoque toujours des images du Terminator T-1000, plutôt qu’une solution de refroidissement à l’intérieur d’un ordinateur portable haut de gamme. On ne va pas spoiler (enfin, dans cette histoire, de toute façon) ce qu’est réellement l’élément 31. Mais nous pouvons vous dire que c’est très important pour permettre à Alienware de créer les ordinateurs portables Alienware x15 et x17 ultra-fins. Des ordinateurs portables de jeu fins et légers ? Le futur c’est maintenant.

Intelligence Qu’y a-t-il à l’intérieur de cette chose ?

AMD a annoncé que ses APU Ryzen 5000G très attendus seront lancés dans quelques mois, le 5 août. Un APU est une puce Ryzen qui intègre des graphiques Radeon, offrant aux constructeurs bricoleurs une base bon marché et spécialement conçue pour construire un PC. Mais les choses ont quelque peu changé avec la pénurie actuelle de puces, et nous expliquerons pourquoi.

Qu’est-ce qu’une puce 3D ? Et qu’est-ce que le V-Cache 3D d’AMD ? C’est, mon ami, le futur. AMD a annoncé un moyen d’empiler la mémoire sur son processeur Ryzen, augmentant considérablement la taille du cache et les performances. Et ça arrive plus tard cette année. Nous expliquons ce que tout cela signifie dans notre rapport.

