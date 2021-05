La plus ancienne galaxie spirale de l’univers capturée sur une photo floue

Les astronomes ont identifié le plus ancien galaxie spirale dans l’univers, qui s’est formé il y a environ 12,4 milliards d’années, après avoir redécouvert une photo floue et oubliée prise par l’Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA).

La nouvelle galaxie, nommée BRI 1335-0417, mesure 15000 années-lumière de diamètre, ce qui en fait un tiers de la taille de notre galaxie d’origine en forme de spirale, la voie Lactée . La galaxie s’est formée environ 1,4 milliard d’années après la Big Bang , ce qui en fait le premier exemple de galaxie spirale. Il bat la spirale la plus ancienne précédente, détecté en 2019 , d’environ 1,1 milliard d’années. La plus ancienne galaxie connue qui existe reste GN-z11, qui s’est formée environ 400 millions d’années après le Big Bang, comme indiqué précédemment par le site sœur de 45Secondes.fr 45secondes.fr .

Les chercheurs ont découvert l’ancienne galaxie après en avoir trouvé une photo dans les archives ALMA. Pour un œil non averti, l’image peut sembler floue, mais elle contient en fait une quantité surprenante de détails pour une galaxie aussi lointaine.

En rapport: 11 faits fascinants sur notre galaxie de la Voie lactée

« J’étais enthousiasmé parce que je n’avais jamais vu de preuves aussi claires d’un disque rotatif, d’une structure en spirale et d’une structure de masse centralisée dans une galaxie lointaine dans aucune littérature antérieure », l’auteur principal Takafumi Tsukui, étudiant diplômé à l’Université des hautes études de SOKENDAI au Japon, dit dans un communiqué . « La qualité des données ALMA était si bonne que j’ai pu voir tellement de détails que j’ai pensé que c’était une galaxie proche. »

Le flou de l’image est en fait le résultat de sa capture à l’aide d’émissions radio carbone des ions – des atomes de carbone dépouillés de certains électrons – dans la galaxie, au lieu de la lumière visible, qui est difficile à détecter avec précision depuis une galaxie aussi éloignée, selon les chercheurs. En conséquence, il peut y avoir plus de galaxie que nous ne pouvons pas voir.

« Le BRI 1335-0417 étant un objet très éloigné, nous ne pourrons peut-être pas voir le vrai bord de la galaxie dans cette observation », a déclaré Tsukui dans le communiqué. « Pour une galaxie qui existait dans l’univers primitif, BRI 1335-0417 était un géant. »

C’est aussi incroyablement dense. Les chercheurs pensent qu’elle contient la même quantité de masse que la Voie lactée, bien qu’elle soit beaucoup plus petite, et que ses bras en spirale étaient probablement des points chauds pour Star formation. La galaxie pourrait être si dense car elle s’est formée à partir d’une violente collision entre deux galaxies plus petites, selon les chercheurs.

Le sort éventuel de BRI 1335-0417 pourrait également fournir des indices passionnants sur ce qui arrivera finalement aux galaxies spirales. Les astronomes croyaient que les spirales sont des précurseurs de galaxies elliptiques , mais exactement comment cette transformation se produit est encore un mystère, selon les chercheurs.

Les galaxies spirales représentent environ 72% des galaxies observables dans l’univers, selon une étude du télescope spatial Hubble de 2010 . Comprendre davantage à leur sujet et comment ils se forment et évoluent peut nous aider à en savoir plus sur notre propre galaxie, selon les chercheurs.

« Notre système solaire est situé dans l’un des bras en spirale de la Voie lactée », a déclaré l’auteur principal Satoru Iguchi, astronome à SOKENDAI et à l’Observatoire national d’astronomie du Japon. environnement dans lequel le système solaire est né. J’espère que cette recherche fera progresser notre compréhension de l’histoire de la formation des galaxies. «

L’étude a été publiée en ligne le 20 mai dans la revue La science .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.