La plus ancienne corne de coquille trouvée dans une grotte en 1931 joue ses chansons aussi claires que la mer

Une grande coquille de conque négligée dans un musée pendant des décennies est maintenant considérée comme le plus ancien instrument de coquillage connu – et il fonctionne toujours, produisant un bêlement profond et plaintif, comme une corne de brume d’un passé lointain. La coquille a été trouvée lors de la fouille en 1931 d’une grotte avec des peintures murales préhistoriques dans les Pyrénées françaises et supposée être une tasse à boire de cérémonie. Les archéologues de l’Université de Toulouse ont récemment pris un nouveau regard et ont déterminé qu’il avait été modifié il y a des milliers d’années pour servir d’instrument à vent. Ils ont invité un joueur de cor français à le jouer.

«L’entendre pour la première fois, pour moi, c’était une grande émotion – et un grand stress», a déclaré l’archéologue Carole Fritz.

Elle craignait que jouer la coquille de 31 centimètres ne l’endommage, mais ce n’était pas le cas. Le cor produit des notes claires de do, do dièse et de ré. Les chercheurs estiment qu’il a environ 18 000 ans. Leurs conclusions ont été publiées mercredi dans la revue Progrès scientifiques.

Les coquilles de conque ont été largement utilisées dans les traditions musicales et cérémonielles, notamment dans la Grèce antique, le Japon, l’France et le Pérou. L’instrument à coquille trouvé dans la grotte de Marsoulas est aujourd’hui le plus ancien exemple connu. Auparavant, un instrument à coquille de conque découvert en Syrie avait été daté d’environ 6000 ans, a déclaré un autre archéologue toulousain, Gilles Tosello.

La dernière découverte a été faite après un récent inventaire au Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse. Les chercheurs ont remarqué des trous inhabituels dans la coque. Surtout, la pointe de la coque a été cassée, créant un trou suffisamment grand pour être traversé. Une inspection microscopique a révélé que l’ouverture était le résultat d’un savoir-faire délibéré et non d’une usure accidentelle, selon Tosello.

En insérant une minuscule caméra médicale, ils ont découvert qu’un autre trou avait été soigneusement percé dans la chambre intérieure de la coque. Ils ont également détecté des traces de pigment rouge sur l’embouchure de la conque, correspondant à un motif décoratif trouvé sur le mur de la grotte de Marsoulas.

«C’est une archéologie classique et vraiment solide», a déclaré Margaret Conkey, archéologue à l’Université de Californie à Berkeley, qui n’a pas participé à la recherche. «Cette découverte nous rappelle que leur vie était bien plus riche et plus complexe que de simples outils de pierre et du gros gibier.»

La grotte de Marsoulas n’est pas située près d’un océan, de sorte que les peuples préhistoriques ont dû se déplacer largement ou utiliser des réseaux commerciaux pour obtenir la coquille, ont déclaré Conkey et les chercheurs.

«Ce qui rend les coquilles de conque si intéressantes, c’est que la cavité en spirale formée par la nature est parfaitement apte à résonner musicalement», a déclaré Rasoul Morteza, un compositeur de Montréal qui a étudié l’acoustique de la conque et qui n’a pas participé à l’article.

À l’aide d’une réplique 3D, les archéologues prévoient de continuer à étudier la gamme de notes du cor. Tosello a dit qu’il espère entendre l’ancien instrument joué à l’intérieur de la grotte où il a été trouvé.

«C’est incroyable quand il y a un objet oublié quelque part, et soudainement il revient dans la lumière», dit-il.

